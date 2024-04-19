النيابة تستعجل تحريات المباحث حول غرق شابين بنهر النيل في أطفيح

استعجلت النيابة العامة بالجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة العثور على جثة شابين في نهر النيل بأطفيح.

كما طلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع العثور للوقوف على أسباب الحادث، كما أمرت بالاستماع لأقوال شهود العيان.

بداية الواقعة عندما تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالتي غرق بجوار عوامة الحجارة.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع قطاع الجنوب.

القوات انتشلت جثتي محمد عيد 17 سنة وفارس عثمان 17 سنة يقيمان مركز ناصر بني سويف، وتم إيداعهما ثلاجة مستشفى أطفيح المركزي.