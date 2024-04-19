جماعة الحوثي وتطوير قدراتها العسكرية.. تفعيل مراكز جديدة لإطلاق الصواريخ

شهدت جماعة الحوثي خلال الفترة الماضية، حالة من الصعود والهبوط، وتطوير الجماعة لقدراتها العسكرية، وذلك منذ بدء التصعيد الحوثي ضد السفن المارة عبر البحر الأحمر وتهديد حركة التجارة الدولية في أحد أهم ممرات المالحة الدولية على مستوى العالم.

وأعادت جماعة الحوثي عقب سيطرتها على العاصمة صنعاء، تمركز مستودعات الصواريخ في صعدة وتوزيعها على عدة مراكز إطلاق ظهرت مؤخًرا مع إعلان الحوثيين توجيه ضربات إلى إسرائيل؛ حيث تعد مناطق الحديدة وحجة وصعدة والجوف وذمار وتعز والبيضاء وصنعاء من أهم مراكز إطالق الصواريخ.

ومؤخرا قامت جماعة الحوثي بتفعيل مراكز إطلاق جديدة للصواريخ ومنها:-

المركز الأول:إطلاق الصواريخ باتجاه البحر الأحمر غرابا وشمالا

لا يزال يقع مركز إطلاق الأول للسفن على طول ساحل البحر الأحمر وجزره، وخاصة موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى واللحية وجزيرة كمران، في محافظتي الحديدة وحجة، كما إنها تضم مخزنا مؤقتا للصواريخ في بعض المناطق مثل عبس والشعفار في حجة والقناوص والزيدية والدهيوباجل والدريهمي في الحديد، كما يعد إطلاق الصواريخ نقطة الانطلاق الرئيسية للصواريخ التي استهدفت تل أبيب.

واستعد الحوثيون في الأونة الأخيرة لبناء مستودعات صواريخ احتياطية في المحافظات الجبلية المتاخمة لساحل البحر الأحمر، مثل حجة وريمة والمحويت وصعدة، ويتم نقل الصواريخ من مستودعاتها الاستراتيجية إلى مراكز الإطلاق.

المركز الثاني: إطلاق صاروخين باتجاه باب المندب جنوب البحر الأحمر

تمتلك جماعة الحوثي مركز الاطلاق الثاني للصواريخ في جنوب البحر الأحمر، وتحديدا في جبال منطقة العماكي والمطار القديم في محافظة تعز، وتطل على المخا وباب المندب وجزيرة ميون بمسافة جوية لا تزيد عن 130كلم.

ما تعد التمركزات العسكرية في محافظتي إب وذمار مستودعات استراتيجية وتكتيكية، يمكنها ضمان وصول الصواريخ إلى مركز الإطلاق في الوقت المناسب.

المركز الثالث: إطلاق الصواريخ باتجاه خليج عدن

كما تعد مرتفعات مكيراس بمحافظة البيضاء من أهم مراكز إطلاق الصواريخ حيث تطل على خليج عدن بمسافة جوية تصل إلى 70 كيلو متًرا تقريًبا، ويمكن لهذا المركز أن يهدد الممرات الملاحية في خليج عدن.

وتعد المعسكرات الموجودة في مدينة رداع عاصمة البيضاء مستودعا تكتيكيا واستراتيجيا للصواريخ الباليستية والبحرية.

المركز الرابع: مديرية الحزم بمحافظة الجوف

تم تفعيل مراكز إطلاق الصواريخ في مدينة الحزم عاصمة منطقة الجوف الواقعة على الحدود مع السعودية، ومن مركز الجوف، أصابت صواريخ الحوثي مدينة مأرب ومنشآت سعودية وإماراتية، كما حاولوا استهداف ميناء إيلات الإسرائيلي رغم طول المسافة التي تتجاوز الألف كيلو متًرا.