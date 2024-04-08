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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

لصد هجمات الحوثي .. الاتحاد الاوروبي يطالب بزيادة حجم البعثة البحرية في البحر الأحمر

البحر الاحمر
البحر الاحمر

طالب قائد البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر زيادة حجمها بشكل كبير للدفاع بشكل أفضل ضد الهجمات المحتملة من قبل المتمردين الحوثيين المتمركزين في اليمن، حيث تقوم أربع سفن حربية فقط بدوريات في منطقة تبلغ مساحتها ضعف مساحة الكتلة المكونة من 27 دولة.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن بعثة الاتحاد الأوروبي – التي يطلق عليها اسم "أسبيدس"، من الكلمة اليونانية التي تعني "الدرع" - رافقت 68 سفينة وصدت 11 هجومًا منذ إنشائها قبل أقل من شهرين. وهي تدافع فقط عن السفن المدنية ولا تشارك في أي ضربات عسكرية. ويعتبر الجزء الجنوبي من البحر الأحمر منطقة عالية المخاطر.

مجرد عبور واحد لاحدى سفننا بين المسافتين الاكبر في المنطقة 

 

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وقال الأميرال البحري اليوناني فاسيليوس جريباريس، قائد القوة البحرية اليونانية: "مجرد عبور واحد لإحدى سفننا بين المسافتين الأكبر إلى المنطقة قد يستغرق حوالي 10 أيام، كما أن عبور المنطقة عالية الخطورة يستغرق يومين تقريبًا". صرح بذلك للصحفيين في بروكسل يوم الاثنين.

وقال إن المنطقة شديدة الخطورة "شهدت هجمات متعددة في الأشهر الماضية" تتراوح بين التهديد والترهيب إلى "هجمات معقدة" باستخدام "أصول برية وجوية وبحرية وطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية". لم يصب أحد بأذى.

وتشارك في هذه المهمة 19 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، لكن أربع فرقاطات فقط تقوم بدوريات.

الحوثي الاتحاد الأوروبي الهجمات البحر الاحمر البحرية الاوروية

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