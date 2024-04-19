يشغل بال المسلمين مع بدء اليوم المبارك معرفة موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات عبر جوجل، للتأهب لتأدية الصلاة في المسجد، لما لها من ثواب عظيم.

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-4-2024، وموعد صلاة الجمعة.

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الظهر 11:54 ص فى محافظة القاهرة اليوم الجمعة

موعد صلاة الظهر 11:59 في محافظة الإسكندرية اليوم

موعد صلاة الظهر 11:50 م فى الإسماعيلية

موعد صلاة الظهر 11:48 ص فى محافظة أسوان

وقت صلاة الظهر 11:42 في شرم الشيخ

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 19 أبريل 2024

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الجمعة

وقت صلاة الفجر 3:52 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:25 م

موعد صلاة العشاء 7:46

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية اليوم

وقت صلاة الفجر 3:54 ص

موعد صلاة الظهر 11:59

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:31 م

موعد صلاة العشاء 7:53 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:47

موعد صلاة الظهر 11:50 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:22 م

موعد صلاة العشاء 7:43 م.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:44

وقت صلاة الظهر 11:42

موعد صلاة العصر 3:15 م

وقت صلاة المغرب 6:11 م

وقت صلاة العشاء 7:29 م

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موعد صلاة العشاء 7:30