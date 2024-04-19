"جهاز حماية البحيرات": نتطلع لدعم وتوسيع قاعدة الاستزراع السمكى

أكد اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن الجهاز يتطلع إلى دعم وتوسيع قاعدة الاستزراع السمكي في مصر، لما يلعبه من دور هام وفاعل على النحو الذي يضمن استدامة الأمن الغذائي في مصر.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية إلى مسطحات وادي الريان وبعض المزارع السمكية الخاصة بالمحافظة، اليوم، ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها المدير التنفيذي دوريًا، على مستوى المناطق التابعة للجهاز على مستوى الجمهورية، بهدف متابعة سير العمل وتعزيز أطر التعاون مع أصحاب المزارع السمكية الخاصة، والوقوف على أي تحديات لإزالتها على الفور.

وقد افتتح اللواء الحسين فرحات الزيارة بتفقد مسطحات الريان، يرافقه المهندس عصام عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للمزارع، والكيميائية أسماء عبد السميع مدير عام الإدارة العامة للبحوث، والمهندسة ولاء مجدي مدير إدارة الجودة، والمهندس أشرف الصاوي بإدارة الموانئ، والمهندس عبده عبد الستار بإدارة المشروعات، والدكتور أحمد رضا بالإدارة العامة للشئون البيطرية، ومحمد كريم بمكتب الدعم الفني للمدير التنفيذي، ومحمد أيمن بمكتب المدير التنفيذي.

كما كان في استقبالهم المهندس أيمن المنصوري مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية، والمهندس أيمن الواحي مدير عام محمية وادي الريان بجهاز شئون البيئة، وكل من المهندس مصطفى سيد مدير إدارة البحيرات، وعبد التواب إبراهيم بالشئون الإدارية، والدكتور أحمد حافظ مدير إدارة المزارع السمكية، والمهندس أحمد سيد مدير إدارة التأجير بالمنطقة، والمهندسة كريمة مراد مدير إدارة المفرخات والزريعة بمنطقة وادي النيل للثروة السمكية.

تحقيق مطالب أصحاب المزارع السمكية

أكد فرحات أن الجهاز لن يتوانى عن تحقيق مطالب أصحاب المزارع السمكية، ورواد قطاع الاستزراع السمكي، وتذليل العقبات التي تواجههم، ووعد باتخاذ خطوات استباقية جادة بهذا الشأن، مع الالتزام بمتابعة ما تم التوصل إليه من نتائج.

كما دعا المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية جميع الجهات العلمية المعنية ببحيرة قارون (المركز القومي للبحوث، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ومعهد بحوث الثروة السمكية) لحضور ورشة عمل ينظمها جهاز حماية وتنمية البحيرات لبحث آليات التطوير وسبل تنمية البحيرة، وهو ما يعكس آثاره الإيجابية على مجتمع الصيد والصيادين.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور أحمد رضا بالإدارة العامة للشئون البيطرية استعداد الجهاز التام لتقديم الدعم البيطري والبحثي للمزارع السمكية، وهو ما تم ترجمته بالفعل على أرض الواقع من خلال القوافل البيطرية وتفعيل دورها في الإرشاد البيطري، وتأهيل المزارع السمكية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية.

وبدورها، تناولت المهندسة ولاء مجدي مدير إدارة الجودة شرح تكويد المزارع السمكية وأهميته والعائد من تطبيقه، مع وضع آليات وخطة عمل لتنفيذ برامج التحاليل أثناء موسم تربية الأسماك، لاسيما وأنه نظام يعود بالنفع على صاحب المزرعة.

كما استعرض المهندس أيمن الواحي مدير عام محمية وادي الريان بجهاز شئون البيئة، دور جهاز شئون البيئة في حماية وتنمية مسطحات وادي الريان، مؤكدًا استعداد جهاز شئون البيئة للتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات لتقديم خدمات الدعم الفني للصيادين وأصحاب المزارع السمكية، بالإضافة إلى إمكانية تخصيص أراضي ومباني لإقامة مفرخات سمكية ومعامل بيطرية.