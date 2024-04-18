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موعد تعديل الساعة وتطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2024

بداية من 26 أبريل 2024

نشرت مؤخرا الصفحة الرسمية لموقع مجلس الوزراء المصري موعد تعديل الساعة وتطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر.

وأوضح مجلس الوزراء المصري أنه وفقًا للقانون الصادر مؤخرًا في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادي.

ووفقا لبيان مجلس الوزراء المصري فإنه يبدأ تغيير الساعة وفقا للتوقيت الصيفي، في منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، ويكون بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2024.

وجاء إقرار العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل للعام الماضي 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء.

يذكر أنه بدأ استخدام التوقيت الصيفي والتخلي عنه في مصر في فترات متفاوتة منذ أول تطبيق له في عام 1957.

تم إعادة تطبيق التوقيت الصيفي مؤخرًا في عام 2014، ولكن تم تعليقها في العام التالي وتم التخلي عنها في في يوليو 2016 بعد أن صوت البرلمان ضد استخدامه.

جرى الإعلان عن خطوة إعادة العمل به "التطبيق الصيفي" لأول مرة من قبل مجلس الوزراء المصري في 1 مارس 2019، كجزء من جهود البلاد لتقليل استهلاكها للطاقة في ضوء التحديات الاقتصادية المستمرة.

كيف بدأت فكرة التوقيت الصيفي بالعالم؟



بدأت فكرة تغيير الساعات مع الفصول مع جورج هدسون، العالم النيوزيلندي الذي درس الحشرات في عام 1895، اقترح هدسون تغيير الوقت لتمديد ساعات النهار في الصيف، كان من الممكن أن يساعده الوقت الإضافي في جمع الحشرات بعد العمل.

ولم تروق الفكرة لأحد حتى وقت الحرب العالمية الأولى عندما سعت الدول الأوروبية إلى توفير الطاقة، وكانت ألمانيا أول دولة تعتمد التوقيت الصيفي في عام 1916، وتبعتها الولايات المتحدة في عام 1918.

ويعتقد بعض الناس أن الولايات المتحدة أنشأت التوقيت الصيفي لمساعدة المزارعين، لكن المزارعين بشكل عام لا يحبون هذه الممارسة، وقالت مجلة Modern Farmer إن المزارعين الأمريكيين يعارضون هذه الممارسة، لكن الكونجرس وافق عليها على أي حال.

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