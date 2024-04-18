الخميس 18 أبريل 2024
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"التعليم" تحسم الجدل حول دخول طلاب الثانوية العامة اللجان بالكتاب المدرسي

شادي زلطة
شادي زلطة

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، حقيقة دخول طلاب الثانوية العامة، لجان الامتحانات بكتاب المدرسة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، المذاع على قناة "أون": "لاحقيقة لدخول الطالب المدرسي بكتاب المدرسة لجان الامتحانات، بل سيدخل الطالب بكتيب المفاهيم، والذي يسلمه في نهاية الامتحان".

وتابع: "امتحانات العام الحالي ينطبق عليها نفس معايير امتحانات العام الماضي وهي 85% منها أسئلة اختيار بين المتعدد، والـ15% أسئلة مقالية".

وواصل: "لاتغيير في عدد الأسئلة أو طبيعتها ومواصفات التقسيمة للامتحانات، فلا داعي للقلق أو التوتر لأن عنصر المفاجأة غير موجود في امتحانات العام الحالي".

وأكد زلطة أن الأسئلة ستكون واضحة ولاتحتمل لأكثر من إجابة، لافتا إلى أن الوقت المخصص للإمتحانات سيكون كافيا لطبيعة وعدد أسئلة الامتحانات.

 

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