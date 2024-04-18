أشرف عبدالغنى: الولايات المتحدة تقف قلبًا وقالبًا مع إسرائيل

قال أشرف عبدالغني، مدير تحرير جريدة "الجمهورية"، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول التسويق لفكرة جلوس طرفيِّ النزاع في غزة على طاولة التفاوض ويتبادلان المشاورات والقضايا السياسية المختلفة العالقة بالنسبة لكل القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية وصولًا إلى حل الدولتين.

وأضاف "عبدالغني" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذا ما تحاول الولايات المتحدة الترويج له خلال الفترة الأخيرة، لكن معطيات الواقع تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية كالعادة تقف قلبًا وقالبًا مع إسرائيل.

وتابع: "الولايات المتحدة ترى الظروف الآن غير مناسبة على الإطلاق لتمرير الموافقة على منح فلسطين عضوية في الأمم المتحدة، هناك تغيرات في مواقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية حيال الموافقة على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة خصوصًا بعد الضربة الإيرانية على إسرائيل خلال الأيام الماضية".

وأكد أن التغيير الكبير في المواقف الأمريكية والعديد من الدول الغربية حيال إمكانية الموافقة على منح فلسطين العضوية الدائمة في الأمم المتحدة يشير بشكل واضح إلى تراجع أمريكا ودول الغرب عن تلك الموافقة.