إحباط عملية نهب للآثار بالقاهرة والقبض على 3 أشخاص

قام رجال الأمن بالقاء القبض علي 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بـ أعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتولت النيابة التحقيق.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة دار السلام بأعمال حفر بالعقار محل سكنهم بقصد التنقيب عن الآثار، تم إستهدافهم وضبطهم وعثر على حفرة بمساحة متر وبعمق 10 متر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.