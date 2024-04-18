الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحباط عملية نهب للآثار بالقاهرة والقبض على 3 أشخاص

متهمين
متهمين

قام رجال الأمن بالقاء القبض علي  3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بـ أعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتولت النيابة التحقيق.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة دار السلام بأعمال حفر بالعقار محل سكنهم بقصد التنقيب عن الآثار، تم إستهدافهم وضبطهم وعثر على حفرة بمساحة متر وبعمق 10 متر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

رجال الامن التنقيب عن الآثار 3 أشخاص أعمال حفر النيابة معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية

مواد متعلقة

اكتشاف مصنع للمواد المخدرة وسط منطقة سكنية ببولاق الدكرور

الداخلية تشن حملة أمنية على مكبرة علي مرتكبي جرائم السرقات

ضبط 8 متهمين فى جرائم مخدرات بحملات مكثفة بـ4 محافظات

ضبط 300 قضية مخدرات وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي

ضبط 24 كيلو حشيش وأسلحة نارية في أسوان ودمياط

ضبط 15 كيلو حشيش بحوزة عاطل في العامرية ثان

كشف غموض "جثة البساتين"

القبض على 6 متهمين في مقتل طالب بالفيوم لسرقته توك توك

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

ماذا طلب دفاع محمد الشيبى من القاضى فى جلسة محاكمة حسين الشحات؟

عاجل|"مصر للطيران" تستأنف رحلاتها من وإلى دبى.. وتسيير 3 رحلات اليوم

امرأة تخلع زوجها: "بيتكرع" بصوت عالى.. واكتشفت "الكذبة الكبرى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين