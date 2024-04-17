الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اكتشاف مصنع للمواد المخدرة وسط منطقة سكنية ببولاق الدكرور

ارشيفية
ارشيفية

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في اكتشاف مصنع للمواد المخدرة، داخل منطقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وضبط 10 آلاف قرص مخدر، ومبلغ 3 ملايين جنيه بحوزة 3 من القائمين عليه.

وردت  معلومات،  للمقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور، تفيد بقيام مجموعة من تجار المخدرات، بإدارة مصنع للمواد المخدرة، داخل منطقة سكنية لتكون بعيدة عن الأنظار.

وبعرض المعلومات على اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمر بتقنين الإجراءات والقبض على المتهمين.

باتخاذ الإجراءات القانونية، وتمكن العقيد محمد الصغير مفتش المباحث، وقوة من الضباط من اقتحام المصنع وضبط بداخله 3 من المتهين و10 آلاف قرص مخدر، وعدد 1300 علبة صغيرة نحاس، وعدد كبير من الأواني التى يستخدمها المتهمون في خلط وتصنيع المواد المخدرة، ومبلغ مالي 3 ملايين جنيه، وتم تحريز المضبوطات بناء على تعليمات اللواء هشام أبوالنصر، مدير أمن الجيزة وجار العرض على النيابة.

أجهزة الأمن بالجيزة 10 الاف قرص مخدر منطقة سكنية بولاق الدكرور تجار المخدرات مصنع للمواد المخدرة

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