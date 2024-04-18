الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

خزينة الدراويش تنتعش بـ100 ألف دولار بعد صفقة بيع إياد العسقلانى

الإسماعيلي
الإسماعيلي

تنفس مسئولو النادى الإسماعيلي الصعداء، بعد انتعاش خزينة النادى بـ 100 ألف دولار،  بعد التزام نادى روستوف الروسي، بإرسال 100 ألف دولار الدفعة قبل الأخيرة من صفقة بيع المدافع الصاعد إياد العسقلاني، فى يناير الماضي، مقابل مبلغ إجمالي مليون و50 ألف دولار.

وكان نصر أبو الحسن، رئيس الإسماعيلي، وباقى أعضاء مجلس إدارة الدراويش، قد وافقوا على بيع إياد العسقلاني قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم  لروستوف الروسي بعد الحصول على الضوء الأخضر من علي أبو جريشة رئيس جهاز الكرة ونائبه عماد سليمان وإيهاب جلال للاستغناء عن اللاعب بشروط تمثلت استحقاق النادي المبلغ المطلوب سالف الذكر، فضلًا عن حقوق الرعاية وتقاضي نسبة 30% عند البيع لأي فريق أخر خارج مصر، وأن تكون أولية عودته للنادي. 

واستغل المسؤولون بالإسماعيلي الدفعة الأولى في بيع العسقلاني لروستوف الروسي والغاني ياو أنور فك حظر القيد الشتوي للنادي بعد الوفاء بالغرامات المتفاوتة الصادرة عن CAS لصالح التونسي نور الزمان الزموري والناميبي شيلونجو والمدرب الإسباني الأسبق خوان كارلوس جاريدو وناديي كورهوجو الإيفواري وديبور تيفو الاكوادوري.

على جانب أخر، انتظم 23 لاعبًا بالإسماعيلي، الليلة، داخل معسكر مغلق بفندق النادي، استعدادًا لمواجهة زد، في الأسبوع الثامن عشر للدوري الممتاز، والمحدد إقامتها السابعة مساء غدًا الخميس، باستاد الإسماعيلية.

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز الفني للإسماعيلي استبعد عبد الرحمن الدح وعلي الملواني للإصابة ومحمد هاشم وكريم عرفات وأحمد محسن وباسم مرسي؛ بسبب خروجهم من حساباتهم حتى نهاية الموسم لعدم تطوير مستواهم للأفضل.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الرابع عشر بجدول الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة فاز في 4 مباريات وخسر 7 وتعادل 6 مواجهات ودخل شباكة 19هدفًا وله 16 هدفًا.

230 ألف أسرة تقدمت للتأمين الصحي في الإسماعيلية خزينة الدراويش معسكر الاسماعليى مباراة زد وسموحة 9 مناطق بالمدينة للصيانة الدورية

مواد متعلقة

مودرن فيوتشر يتقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد حكام مباراة الإسماعيلى

الإسماعيلى يتراجع عن شكوى حكم مباراة فيوتشر للجبلاية

الأكثر قراءة

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

عاجل.. استشهاد 7 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى شرق رفح

التحريات تكشف لغز وفاة صاحب شركة داخل مصعد بالهرم

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم زبوبا غرب جنين الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين