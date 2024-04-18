خزينة الدراويش تنتعش بـ100 ألف دولار بعد صفقة بيع إياد العسقلانى

تنفس مسئولو النادى الإسماعيلي الصعداء، بعد انتعاش خزينة النادى بـ 100 ألف دولار، بعد التزام نادى روستوف الروسي، بإرسال 100 ألف دولار الدفعة قبل الأخيرة من صفقة بيع المدافع الصاعد إياد العسقلاني، فى يناير الماضي، مقابل مبلغ إجمالي مليون و50 ألف دولار.

وكان نصر أبو الحسن، رئيس الإسماعيلي، وباقى أعضاء مجلس إدارة الدراويش، قد وافقوا على بيع إياد العسقلاني قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم لروستوف الروسي بعد الحصول على الضوء الأخضر من علي أبو جريشة رئيس جهاز الكرة ونائبه عماد سليمان وإيهاب جلال للاستغناء عن اللاعب بشروط تمثلت استحقاق النادي المبلغ المطلوب سالف الذكر، فضلًا عن حقوق الرعاية وتقاضي نسبة 30% عند البيع لأي فريق أخر خارج مصر، وأن تكون أولية عودته للنادي.

واستغل المسؤولون بالإسماعيلي الدفعة الأولى في بيع العسقلاني لروستوف الروسي والغاني ياو أنور فك حظر القيد الشتوي للنادي بعد الوفاء بالغرامات المتفاوتة الصادرة عن CAS لصالح التونسي نور الزمان الزموري والناميبي شيلونجو والمدرب الإسباني الأسبق خوان كارلوس جاريدو وناديي كورهوجو الإيفواري وديبور تيفو الاكوادوري.

على جانب أخر، انتظم 23 لاعبًا بالإسماعيلي، الليلة، داخل معسكر مغلق بفندق النادي، استعدادًا لمواجهة زد، في الأسبوع الثامن عشر للدوري الممتاز، والمحدد إقامتها السابعة مساء غدًا الخميس، باستاد الإسماعيلية.

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز الفني للإسماعيلي استبعد عبد الرحمن الدح وعلي الملواني للإصابة ومحمد هاشم وكريم عرفات وأحمد محسن وباسم مرسي؛ بسبب خروجهم من حساباتهم حتى نهاية الموسم لعدم تطوير مستواهم للأفضل.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الرابع عشر بجدول الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة فاز في 4 مباريات وخسر 7 وتعادل 6 مواجهات ودخل شباكة 19هدفًا وله 16 هدفًا.