أستاذ علاقات دولية: هناك تطابق فى الرؤى بين مصر والبحرين بشأن القضية الفلسطينية

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لمصر، تأتي في توقيت مهم وحرج.

وأضافت "زهران" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الزيارة تدفع بعدد من الدلالات السياسية أبرزها التنسيق مع القيادة المصرية حول أبرز ملفات الساعة أبرزها القضية الفلسطينية وتبعاتها على المنطقة.

وتابعت: "هناك تطابق في الرؤى بشكل واضح بين مصر والبحرين فيما يخص القضية الفلسطينية، وجاءت الزيارة أيضًا في إطار ترتيبات البحرين لاستضافة القمة العربية الشهر المقبل في دورتها الـ33 والتي بناء عليها سيتم توحيد الأجندة العربية فيما يتعلق بآليات حل القضية الفلسطينية بشكل واضح".