جويا أحمد: "المتحدة" جعلت من وجود الأطفال عمودًا أساسيًا فى الأعمال الفنية

عبرت الطفلة جويا أحمد، أحد أبطال مسلسل "بابا جه"، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني 2024، وبطولة الفنان أكرم حسني عن فخرها الشديد لانضمامها وعملها مع شركة ميديا هب بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتابعت جويا أحمد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "في الحقيقة في الشركة كانوا مهتمين بينا جدًا لدرجة أنهم كانوا جايبين لينا coaching act عشان تفضل معانا طول الوقت، حتى وقت تجسيد الشخصية"، بالإضافة إلى أنهم كانوا مهتمين لإظهار موهبتها الفنية من خلال مساحتها في الدور الكبيرة التي حصلت عليها.

وأضافت: "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جعلت من وجود الأطفال عمودًا أساسيًا في العمل الفني الذي يعرض، وليست مجرد وجوه جديدة تعطي روحًا للعمل الفني".

قصة مسلسل "بابا جه"

مسلسل "بابا جه" مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا اللايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلاله علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية التصدي للصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لعدة أزمات.

أبطال مسلسل "بابا جه"

مسلسل "بابا جه" من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، وجويا أحمد وعدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

ظهور خاص لأبناء أكرم حسنى فى الحلقة الأخيرة من "بابا جه"

ظهر أبناء النجم أكرم حسني "روبا وياسين" في الحلقة الأخيرة من مسلسل "بابا جه"، حيث قدّمهما أكرم وهما يبحثان عن أب للإيجار بسبب غياب والدهما "أكرم حسني" في التصوير لفترة طويلة، ليجيب أكرم منفعلًا "يلا اتفضلوا على البيت وبلاش دلع"، في لمحة مميزة ومختلفة في المسلسل.