الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"إسكان النواب" تكشف تفاصيل تطبيق قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء (فيديو)

مخالفات البناء
مخالفات البناء

كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل تطبيق قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، موضحًا أنه تم إجراء بعض التعديلات على القانون القديم، حيث تمت زيادة الحد الأقصى للمتر الواحد في المدن الكبرى إلى 2500 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، في حين تم الإبقاء على سعر المتر في مباني القرى عند 50 جنيهًا.

وأكد شكري، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم دفع قيمة التصالح في مهلة لا تزيد عن 6 أشهر من قبول طلب التصالح، مع تقديم تخفيض يصل إلى 25% للسداد النقدي على المتصالحين، وحتى الآن، تم تقديم أكثر من 2 مليون طلب تصالح، ويوجد أكثر من 970 ألف حالة غير قادرة على تقديم طلبات التصالح.

وأشار "شكري" إلى أن جهة الإدارة واللجنة الفنية المعنية بمخالفات البناء لديها الحق في استخراج قرار بالتصالح بعد الاطلاع على الأوراق والتأكد من صحتها دون أي معاينة، ويحق للجنة المعاينة خلال 5 سنوات في أي وقت بعد صدور القرار.

طارق شكري لجنة الإسكان مجلس النواب قانون التصالح الجديد قانون التصالح مخالفات البناء صالة التحرير عزة مصطفى قناة صدى البلد قيمة التصالح طلب التصالح طلبات التصالح

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

شعبة المخابز تُفجر مفاجأة عن سعر الخبز السياحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

نرمين يسر

الفيلم الذى عرض بعد ثلاثين عامًا من تاريخ إنتاجه

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين