"إسكان النواب" تكشف تفاصيل تطبيق قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء (فيديو)

كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل تطبيق قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، موضحًا أنه تم إجراء بعض التعديلات على القانون القديم، حيث تمت زيادة الحد الأقصى للمتر الواحد في المدن الكبرى إلى 2500 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، في حين تم الإبقاء على سعر المتر في مباني القرى عند 50 جنيهًا.

وأكد شكري، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم دفع قيمة التصالح في مهلة لا تزيد عن 6 أشهر من قبول طلب التصالح، مع تقديم تخفيض يصل إلى 25% للسداد النقدي على المتصالحين، وحتى الآن، تم تقديم أكثر من 2 مليون طلب تصالح، ويوجد أكثر من 970 ألف حالة غير قادرة على تقديم طلبات التصالح.

وأشار "شكري" إلى أن جهة الإدارة واللجنة الفنية المعنية بمخالفات البناء لديها الحق في استخراج قرار بالتصالح بعد الاطلاع على الأوراق والتأكد من صحتها دون أي معاينة، ويحق للجنة المعاينة خلال 5 سنوات في أي وقت بعد صدور القرار.