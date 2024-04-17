الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بدء عزاء والد وليد سليمان من مسجد المشير طنطاوى (صور)

جانب من عزاء والد
جانب من عزاء والد وليد سليمان

بدأ منذ قليل، عزاء والد وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين بنادي الأهلي، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بعد وفاته الإثنين الماضي، ووصل وليد سليمان منذ قليل، لاستقبال المعزين.

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عزاء والد وليد سليمان

وتوفي والد وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين بالنادي، الإثنين الماضي.

وكتب سليمان عبر حسابه على "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون أبي في ذمة الله".

ويُقام مساء اليوم الأربعاء، عزاء والد وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين بنادي الأهلي، بقاعة السلام في مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وفاة والد وليد سليمان

وتوفي والد وليد سليمان لاعب الأهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، يوم الإثنين الماضي بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وذلك بعد مروره بأزمة صحية.

وتم نقل الجثمان لمحافظة المنيا عقب الوفاة مباشرة، لإتمام مراسم دفن الجثمان والذي تم دفنه بمقابر العائلة عقب صلاة العصر في مركز بني مزار بمحافظة المنيا.

الأهلي ينعي وليد سليمان

ونعى مجلس إدارة نادي الأهلي، والد وليد سليمان، عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعي، كما حرص العديد من نجوم الكرة عبر حساباتهم على تعزية لاعب الأهلي في وفاة والده.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الأهلي، بيان تعزية لوالد اللاعب السابق وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين، والذي جاء كالتالي:

«الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي إلى الكابتن وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين، في وفاة «والده»، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان».

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وفاة والد وليد سليمان عزاء والد وليد سليمان الأهلي ينعي وليد سليمان وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بنادي الأهلي مسجد المشير طنطاوي

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