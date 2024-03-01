بهدف يانج أفريكانز.. "الشحات" يتساوى مع وليد سليمان ويواصل توهجه الإفريقى

سجل حسين الشحات، هدف الأهلي الوحيد في انتصار المارد الأحمر على يانج أفريكانز خلال أحداث المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الشحات في تسجيل خامس أهدافه في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم والثامن مع الأهلي في جميع البطولات.

ورفع رصيد أهدافه في البطولات الإفريقية إلى 20 هدفًا ليُعادل رقم وليد سليمان كرابع الهدافين التاريخيين للأهلي.

ولا يزال محمود الخطيب في الصدارة بـ37 هدفًا، ثم محمد أبوتريكة بـ32 هدفًا وعماد متعب 28 هدفًا.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، فوزًا ثمينًا على يانج أفريكانز التنزاني بهدف دون رد في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

ارتفع رصيد الأهلي عند 12 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة، وتوقف رصيد يانج أفريكانز عند 8 نقاط في المركز الثاني.

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