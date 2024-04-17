الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

المنصورة يتعادل مع مركز شباب القزازين ويؤجل صعوده لدورى المحترفين

مباراة المنصورة ومركز
مباراة المنصورة ومركز شباب القزازين

تأجل إعلان الفريق الصاعد لدوري المحترفين عن المجموعة الثالثة "1" في  دوري القسم الثاني ب بعد تعادل المنصورة مع مركز شباب القزازين بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم الدولي محمد عادل؛ ليرتفع رصيد المنصورة إلى 35 نقطة ويرتفع رصيد مركز شباب القزازين إلى 33 نقطة.

وتعادل بلقاس مع بايونيرز بهدفين لكل منهما  في المباراة التي أدارها الحكم مصطفى عبدالرحيم ليرتفع رصيد بايونيرز إلى 25 نقطة ويرتفع رصيد بلقاس إلى عشر نقاط.. انتهى الشوط الأول بتقدم بايونيرز 2-1 وسجل بايونيرز الهدف الأول في الدقيقة 11 وتعادل أسامة هشام لبلقاس في الدقيقة 45 وسجل بايونيرز هدفه الثاني في الوقت بدل الضائع، وفي الشوط الثاني سجل هشام أسامة الهدف الثاني لبلقاس في الدقيقة 50.

وفازمركز شباب تلا على نبروه بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد مركز شباب تلا إلى 8 نقاط، ويحتفظ بأماله في البقاء بينما توقف نبروه عند 25 نقطة.. انتهى الشوط الأول بتقدم مركز شباب تلا بهدفين، وفي الشوط الثاني سجل أحمد صالح هدف نبروه الوحيد.

وفاز الصيد بالمحلة على كفر الشيخ بهدف دون رد ليرتفع رصيد الصيد بالمحلة إلى 21 نقطة، ويتوقف رصيد كفر الشيخ عند 19 نقطة.

وفاز مالية كفر الزيات على بني عبيد بملعبه بهدفين نظيفين؛ ليرتفع رصيد مالية كفر الزيات إلى 31 نقطة، ويتوقف رصيد بني عبيد عند 18 نقطة.

دوري القسم الثاني “ب” المنصورة مركز شباب القزازين بلقاس مركز شباب تلا

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