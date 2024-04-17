مفاجأة.. حازم إمام "يعلّق عضويته" فى اتحاد الكرة

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة عن مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت فى عدم حضور حازم إما، عضو مجلس إدارة الجبلاية الاجتماعات الأخيرة للمجلس، مؤكدًا للمقربين منه أن "الثعلب الصغير" قرّر تعليق عضويته حتى نهاية مدته المقرر لها أغسطس المقبل.

وأكد المصدر أن حازم إمام غاضب من أعضاء المجلس، لسببين أولهما: تحميله مسئولية اخفاق المنتخب الوطنى الأول فى بطولة أمم إفريقيا 2023 التى استضافتها كوت ديفوار مؤخرًا وودعها الفراعنة من دور الـ16 وما ترتب عليها برحيل البرتغالى روى فيتوريا عن قيادة الفراعنة.

فى حين جاء السبب الثانى في عدم الاستماع لنصيحته بتسديد الشرط الجزائى للمدرب البرتغالي، بنظام التقسيط على 3 أشهر كما تم الاتفاق مع فيتوريا وقت رحيله، وهو ما ترتيب عليه ملاحقة المدرب لاتحاد الكرة لدى "فيفا" والمطالبة بكامل عقده وليس الشرط الجزائى فقط.

واعتبر حازم إمام أن ماحدث من جانب أعضاء الجبلاية تجاهه نوع من التجاهل وتحميله المسئولية وحده، الأمر الذى دفعه للتفكير فى تقديم استقالته من عضوية الجبلاية، لكن المقربين منه نصحوه بعدم الاستقالة وتجميد عضويته فى المجلس حتى نهايته فى أغسطس المقبل.

ويأمل حازم إمام فى التواجد ضمن القائمة الجديدة التى ستتولى مهمة إدارة اتحاد الكرة خلال الدورة المقبلة، سواء كانت قائمة المهندس هانى أبوريدة أو قائمة المهندس خالد عبدالعزيز.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الجبلاية عقب انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية، وتحديدًا نهاية شهر أغسطس المقبل، على أن تجرى الانتخابات بنظام القائمة الموحدة كما حدث فى الانتخابات الأخيرة التى جاءت بقائمة جمال علام.