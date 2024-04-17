الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"قد تتأثر بعض الخدمات".. تحديثات على الأنظمة التشغيلية للبريد الجمعة والسبت

البريد المصري
البريد المصري

أعلن  البريد المصري عن إجراء بعض التحديثات على الأنظمة التشغيلية، وتحديث ورفع كفاءة قواعد البيانات خلال يومي "الجمعة والسبت" ١٩ و٢٠ أبريل.

يأتي ذلك حرصًا من البريد المصري على تطوير تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

ونتيجة للتحديثات قد تتأثر بعض الخدمات التي يقدمها من خلال مكاتب البريد وبطاقات البريد المصري الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي "ATM" وتطبيق الهاتف المحمول، مع إمكانية تأثر بعض الخدمات الأخرى طوال فترة التحديث.

وبناءً على ذلك تقرر غلق كل المكاتب البريدية خلال فترة التحديث، على أن تعود جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية للعمل بكامل طاقتها يوم الأحد الموافق ٢١ أبريل.

ويؤكد البريد المصري عدم تأثر الخدمات البريدية واللوجستية، ومراكز المعالجة والفرز والتوزيع، ومراكز التبادل الدولي، ومنصة وتطبيق "وصَّلها" بهذا التحديث، وأن العمل مستمر بها دون توقف.

كما يؤكد البريد المصري أن مركز الاتصال الخاص به سيكون متاحًا للرد على كل استفسارات العملاء على مدار الساعة من خلال الرقم المختصر ١٦٧٨٩.

البريد المصري اجراء التحديثات الأنظمة التشغيلية قواعد البيانات الصراف الالي

مواد متعلقة

تشغيل مكاتب البريد الرئيسية بجميع المحافظات يومى 13 و14 أبريل

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

محامٍ يقاضى مدرسة دولية تدرّس المثلية الجنسية: لن نقبل "الرينبو" فى مصر

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

تصل لإلغاء الترخيص.. العقوبة المتوقعة ضد مدرسة "المثلية الجنسية" بالتجمع

درس فى اللغة العربية للسادس الابتدائى حول "المثلية الجنسية".. ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح