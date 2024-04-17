جداول تخفيف أحمال الكهرباء بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد

يبحث المواطنون محافظة الجيزة عن جداول تخفيف الأحمال بالمحافظة، وننشر خطه تخفيف أحمال الكهرباء بمدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد وحدائق اكتوبر واسكان دهشور ودجلة.

وتصدرت مواعيد انقطاع التيار الكهربائي وتنفيذ خطة تخفيف الأحمال بعد شهر رمضان وعيد الفطر قائمة البحث على محركات البحث مثل "جوجل"، يتساءل المواطنون عن جدول قطع الكهرباء في الأحياء السكنية، وهل سيمتد انقطاع التيار الكهربائي حتى ساعات الليل؟ وهل يوجد مناطق ومحافظات مستثناة من انقطاع التيار الكهربي؟، وكلها إجابات يقدمها "الدستور" في السطور التالية.

تخفيف الأحمال الكهربائية أبريل 2024

وصدر قرار من مجلس الوزراء بوقف انقطاع الكهرباء خلال شهر رمضان الكريم، بهدف توفير خدمة كهربائية مستمرة للمواطنين خلال هذا الشهر المبارك، ومن المقرر أن تصدر الحكومة بيانًا رسميًا بموعد عودة انقطاع الكهرباء وتنفيذ خطة تخفيف الأحمال بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر.

مواعيد قطاع الكهرباء

بدأ العمل بجدول تخفيف الأحمال بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وجرى تنفيذه بداية من أمس الإثنين، الموافق 14-4-2024، حيث يكون موعد انقطاع الكهرباء من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، بمدة فصل تبلغ ساعتين لكل مجموعة، وذلك وفقًا للمواعيد الجديدة وخريطة تقسيم المناطق والخطوط التي أعلنتها كل محافظة من محافظات الجمهورية.

مناطق ومحافظات مستثناة من خطة قطع الكهرباء 2024

يُلاحَظ أن هناك 4 مناطق ومحافظات يُستثنى منها من خطة تخفيف الأحمال، وتشمل محافظات مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر وكافة الأماكن الحدودية لأغراض أمنية واستراتيجية، بالإضافة إلى المناطق الاستراتيجية التي تُعفى منها أقسام الشرطة والمستشفيات وغيرها.

وكان أعلنت الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء بالإلتزام بفرار مجلس الوزراء الخاص بعودة خطة تخفيف الأحمال للكهرباء بعد شهر رمضان 2024 مراعاة لظروف العبادة في الشهر الفضيل حيث تعمل الوزارة حاليا على عودة انقطاع التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال.

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