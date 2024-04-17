الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الحكومة: نعمل على زيادة النقد الأجنبى للانتهاء من تخفيف أحمال الكهرباء

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تخفيف الأحمال في الكهرباء، خلال الفترة الحالية، بعد الإنتهاء من هذه الأزمة خلال شهر رمضان المبارك.

قال "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية"ten"، إن وزارة الكهرباء وضعت في الاعتبار عدم تخفيف الأحمال  في الفترة الصباحية، خلال تواجد الطلاب في المدارس.

وأوضح أن الدولة مستمرة في العمل على دعم جهود زيادة موارد النقد الأجنبي، وبالتالي توفير المزيد من الجهود لزيادة قدرة شبكة الكهرباء، والانتهاء من خطة تخفيف الأحمال.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي عقد اجتماعًا سابقًا مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكذلك مع الجهات المعنية، وتم الاتفاق على خفض الأسعار. 

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