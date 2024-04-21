الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

القبطية الكاثوليكية تحتفي بذكرى الطوباوي ماكس جوزيف ميتزجر الكاهن

الكنيسة القبطية الكاثوليكية
الكنيسة القبطية الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوي ماكس جوزيف ميتزجر الكاهن والمؤسس والشهيد.

وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها: ولد ماكس جوزيف ميتزجر في 3 فبراير 1887 في شوبفهايم (ألمانيا). ودرس ماكس ميتزيغر أولاً في المدرسة الثانوية في كونستانس، حيث كان مارتن هايدغر طالبًا أيضًا. وهنا ألقى ميتزجر محاضرة عن "تاريخ الدير في رايشيناو". 

كطالب، عاش ميتزجر على الأرجح في سانت كونراد، وهو سكن طلابي أنشأه رئيس أساقفة فرايبورغ لتوفير التدريب الديني لأولئك الذين يستعدون للرسامة المقدسة. كان أحد الأساتذة المرموقين في المدرسة الثانوية مدرسًا يدعى باسيوس، وهو ديمقراطي وداعية سلام، وكان يدرس اللغات الحديثة. 

درس ميتزجر بعد ذلك في جامعة فرايبورغ ثم في جامعة فريبورغ في سويسرا، حيث حصل على درجة الدكتوراه في اللاهوت، في 5 يوليو  عام  1911، في شفارزفالد  رُسم كاهنًا كاثوليكيًا رومانيًا، وأُرسل للعمل في الرعية في أبرشية فرايبورغ، لأنه لم يكن يرغب بالتأكيد في ممارسة رسالة علمية. ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى خدم كقسيس عسكري في قوات ألمانيا الإمبراطورية، وحصل الأب ميتزجر على وسام الصليب الحديدي في 6 مايو 1915، ثم سُرّح بشرف من الخدمة العسكرية بسبب إصابته بالتهاب رئوي حاد مع التهاب الجنبة.

عاد من الجبهة وهو مقتنع بأن أعظم خدمة دُعيت الكنيسة للقيام بها هي خدمة الوحدة بين البشر، والتي كانت الوحدة بين المسيحيين هي الخطوة الأولى التي لا غنى عنها. انتقل في العام نفسه إلى غراتس (النمسا) ليتولى منصب الأمين العام لرابطة الصليب. في عام 1917، أسس رابطة السلام العالمية للصليب الأبيض(FDK) وألف "البرنامج الديني العالمي من أجل السلام" الذي أرسله إلى البابا بنديكتوس الخامس عشر. في عام 1919، أسّس جمعية "رابطة الإرساليات التبشيرية للصليب الأبيض" تحت شعار: "يجب أن يكون المسيح ملكًا!". 

وفي نفس السنوات، أنشأ جمعيات مختلفة ذات أهداف مختلفة، من الترويج للسلام إلى الامتناع عن الكحول. وفي 28 أبريل 1920، حصل على الجنسية النمساوية. وبدعوة من نائب الجمهورية الفرنسية الثالثة مارك سانجنييه، مروّج الكاثوليكية الاجتماعية في فرنسا، دُعي ماكس جوزيف ميتزجر للتحدث في المؤتمر الديمقراطي الدولي من أجل السلام في باريس عام 1921. بين عامي 1917 و1929، تحدث ميتزجر في 14 مؤتمرًا دوليًا في دور المدافع عن السلام. في عام 1927، شارك بصفته مراقبًا كاثوليكيًا في جمعية لوزان، التي انبثق عنها مؤتمر لوزان، التي انبثق عنها المجلس المسكوني للكنائس (CDC) . وفى عيد قلب يسوع الأقدس، غيّر اسم الجمعية التي أسسها إلى "جمعية المسيح الملك. 

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

"الكاثوليكية" تُحيي ذكرى القديسة برناديت سوبيرو

الكنيسة البيزنطية تحتفل بتذكار الأخوات الشهيدات أغابي وإيريني وخيونيا

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى القدّيسة برناديت سوبيرو المعترفة

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بحلول الثلاثاء الثالث للفصح

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي أوبالدو دا سان سيبولكرو

"مارونية مصر" تحتفل بحلول الاثنين الثالث من زمن القيامة

الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بتذكار القدّيس الشهيد كرسكس

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعدة مناسبات

الأكثر قراءة

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

عاجل..أول رد من اتحاد الكرة على أزمة مباراة الأهلى وإنبى

قضية طالبة العريش.. 11 متهمًا ينتظرون محاكمتهم

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

مجموعة الصعود: ترتيب فرق دوري المحترفين بعد تعادل الغزل مع راية

"نفسى أحضن ابنى".. قاتل طالب المنصورة يحاول استعطاف هيئة المحكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

د. منى حلمى

"التحديق" فى الداخل

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

نيويورك تايمز: ارتفاع حدة العنف فى الضفة الغربية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلى

دراسة عبرية: إسرائيل تمر بأسوأ فترة فى تاريخها وتحتاج استراتيجية جديدة

اتفاق ضمنى لخفض التصعيد.. هل اتفقت إسرائيل وإيران على الضربات الصاروخية؟