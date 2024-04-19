الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي جان برنار روسو السالسي

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوي جان برنار روسو السالسي، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها: انه ولد جان برنار روسو في 22 مارس 1797م في أناي لا كوت، بالقرب من ديجون في بورغوندي غرب فرنسا. 

وعُمّد سراً في ذروة الثورة الفرنسية. عمل والده برنار الذي كان يعيش في تاروازو في بناء الحجارة؛ وكانت والدته ريجينا بيليتييه ، التي أعتنت بأطفالها الآربعة . لا يُعرف الكثير عن سكوبيليون في صباه وشبابه. لم يكن لدى تاروزو كاهن رعية بسبب الثورة، وبعد فترة عاد كاهن الرعية فتلقي تعليمه من الراعي  على الرغم من الصعوبات التي سببتها الثورة، وتم توجيهه إلى معهد إخوة المدارس المسيحية.   
بعد انتهاءه من مرحلة الإبتداء في باريس في عام 1822 ارتدى الثوب الرهباني، متخذًا اسم الأخ سكوبيليوني، حصل في عام 1826 على مؤهل تدريسي وتم إرساله إلى مجتمع بواتييه. في عام 1827 نذر نذوره الاحتفالية. بعد التدريس في شينون، وفي عام 1833 طلب الإذن بالمغادرة إلى مستعمرة ريونيون الفرنسية البعيدة في المحيط الهندي شرق مدغشقر، وحصل على الإذن بالمغادرة إلى هناك حيث بقي هناك لمدة أربعة وثلاثين عاماً، كمعلم ومبشر. 

في سانت لوك، كرس حياته لتعلم التعليم المسيحي للعبيد العاملين في مزارع البن وقصب السكر خلال السنوات الـ 34 التي قضاها في لاريونيون، كرّس الأخ سكوبيليوني نفسه لهم باهتمام خاص. انتقل مع مرور الوقت إلى مواقع مختلفة في الجزيرة، وافتتح المدارس وقدم التعليم المسيحي. وقد اعتنى كثيراً بتدريب المبشرين المسيحيين على فهم البالغين الأميين إلى درجة أنه أصبح صديقاً لهم. وبفضل تدخلاته لدى الأسياد والسلطات المدنية، اعتبره العديد من العبيد قديسًا؛ وقد ساهم في تحريرهم عام 1848.

 كانت لديه موهبة تنشيط الدعوات وألهم الكثيرين للانضمام إلى جماعة يوحنا دي لا سال. الراهب يُعتبر سكوبيلوني رائدًا من رواد حقوق الإنسان في مجتمع كان الاضطهاد فيه هو السائد اليوم. توفي في 13 أبريل 1867 في سانت ماري. تم إعلانه طوباوياً في 2 مايو 1989م. من قبل البابا القديس يوحنا بولس الثاني. 

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