الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة عصابة الاتجار بالأطفال فى القاهرة للجنايات

محكمة
محكمة

 قررت النيابة العامة في القاهرة، اليوم الأربعاء، إحالة 3 متهمين بتهمة بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في الأطفال الرضع، من بينهم والدة طفل، لمحكمة الجنايات.

كانت قد طلبت النيابة إجراء تحليل "DNA" لإحدى المتهمات؛ لبيان ما إذا كان الطفل الرضيع ابنها من عدمه، وأمرت بإيداع الطفل دار رعاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

ذكرت المتهمة الأولى، أمام النيابة العامة، أنها ارتبطت بعلاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص، مما أسفر عن حملها سفاحًا عدة مرات، مشيرة إلى أنها قررت استغلال الأطفال عن طريق تأجيرهم للمتسولين مقابل 300 جنيه في اليوم الواحد.

وأضافت أن المتسولين دائمًا ما يأخذون أطفالها ويستجدون المارة بمحطة مصر ومنطقة الأزبكية، موضحة أنها كونت ثروة عن طريق تأجير أطفالها للمتسولين.

بينما قالت المتهمة الثانية، إنها علمت بوجود سيدة لديها أطفال عن طريق حملها سفاحًا من أحد الأشخاص وتقيم بمنطقة الجيزة، مؤكدة أنها علمت من المتسولين زملاءها بأنها تؤجر أطفالها بـ300 جنيه في اليوم الواحد.

ولفتت إلى أن ذلك الأمر دفعها إلى أن تكون إحدى زبائنها فاعتادت تأجير الأطفال منها؛ لكي تتسول من المارة الذين يتعاطفون معها، ورددت: الناس لما بتشوفني ماسكة عيل بصعب عليهم وبيدوني فلوس.

ونوهت بأنه ارتبط بعلاقة غير شرعية مع المتهمة الأولى مما نتج عنه حملها، فقرر في البداية التخلص من أول طفل وإلقائه أمام أحد الملاجئ، إلّا أنه قرر في النهاية تأجيره للمتسولين، مشيرًا إلى أنه كرر فعلته مع كل طفل تلده المتهمة الأولى.

النيابة العامة 3 متهمين الأطفال الاشخاص المتهمات

مواد متعلقة

إحالة عصابة سرقة الخامات المعدنية بالتجمع للمحاكمة

إحالة أوراق المتهم بهتك عرض صغيرتين حملتا منه سفاحا ببورسعيد للمفتي

إحالة أوراق قاتل طفلته بالشرقية للمفتى

إحالة 3 متهمين بالشروع في قتل شاب أثناء مشاجرة بمدينة نصر

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

عاجل|درس فى اللغة العربية للسادس الابتدائى حول "المثلية الجنسية".. ما القصة؟

تصل لإلغاء الترخيص.. العقوبة المتوقعة ضد مدرسة "المثلية الجنسية" بالتجمع

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

حبيبة الشماع ليست الأولى.. فيفيان الفقى تفضح سائق أوبر.. ماذا حدث؟

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

صور

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية