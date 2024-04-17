إحالة عصابة الاتجار بالأطفال فى القاهرة للجنايات

قررت النيابة العامة في القاهرة، اليوم الأربعاء، إحالة 3 متهمين بتهمة بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في الأطفال الرضع، من بينهم والدة طفل، لمحكمة الجنايات.

كانت قد طلبت النيابة إجراء تحليل "DNA" لإحدى المتهمات؛ لبيان ما إذا كان الطفل الرضيع ابنها من عدمه، وأمرت بإيداع الطفل دار رعاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

ذكرت المتهمة الأولى، أمام النيابة العامة، أنها ارتبطت بعلاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص، مما أسفر عن حملها سفاحًا عدة مرات، مشيرة إلى أنها قررت استغلال الأطفال عن طريق تأجيرهم للمتسولين مقابل 300 جنيه في اليوم الواحد.

وأضافت أن المتسولين دائمًا ما يأخذون أطفالها ويستجدون المارة بمحطة مصر ومنطقة الأزبكية، موضحة أنها كونت ثروة عن طريق تأجير أطفالها للمتسولين.

بينما قالت المتهمة الثانية، إنها علمت بوجود سيدة لديها أطفال عن طريق حملها سفاحًا من أحد الأشخاص وتقيم بمنطقة الجيزة، مؤكدة أنها علمت من المتسولين زملاءها بأنها تؤجر أطفالها بـ300 جنيه في اليوم الواحد.

ولفتت إلى أن ذلك الأمر دفعها إلى أن تكون إحدى زبائنها فاعتادت تأجير الأطفال منها؛ لكي تتسول من المارة الذين يتعاطفون معها، ورددت: الناس لما بتشوفني ماسكة عيل بصعب عليهم وبيدوني فلوس.

ونوهت بأنه ارتبط بعلاقة غير شرعية مع المتهمة الأولى مما نتج عنه حملها، فقرر في البداية التخلص من أول طفل وإلقائه أمام أحد الملاجئ، إلّا أنه قرر في النهاية تأجيره للمتسولين، مشيرًا إلى أنه كرر فعلته مع كل طفل تلده المتهمة الأولى.