غياب مؤكد لثلاثي الأهلي عن نصف نهائي إفريقيا

كشف الإعلامى محمد الليثي عن خروج مروان عطية من حسابات الجهاز الفني للأهلي في رحلة الكونغو التي تبدأ اليوم الأربعاء، لمواجهة مازيمبي السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للإصابة بآلام في العضلة الخلفية.

وأوضح محمد الليثي، خلال تقديمة لبرنامج "10 و10" مع محمد الليثى عبر "أون تايم سبورت إف إم" على "موجات 93.7"، أنه رغم محاولات الجهاز الطبي تجهيز مروان عطية لمباراة الذهاب إلا أن اللاعب لم يستجيب وما زال يحتاج لعدة أيام تأهيل، ليتأكد غيابه عن رحلة الكونغو، على أن يتم تجهيزه لمباراة العودة أمام بطل الكونغو المقرر لها 26 إبريل الجاري بالقاهرة.

ولفت إلى أنه يتغيب عن الأهلي أيضًا؛ إمام عاشور وحسين الشحات وديانج عن مباراتي مازيمبي بنصف النهائي، حيث يحتاج الثلاثي فترة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين قبل المشاركة الكاملة في التدريبات الجماعية.