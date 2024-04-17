الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

غياب مؤكد لثلاثي الأهلي عن نصف نهائي إفريقيا

ديانج
ديانج

كشف الإعلامى محمد الليثي عن خروج مروان عطية من حسابات الجهاز الفني للأهلي في رحلة الكونغو التي تبدأ اليوم الأربعاء، لمواجهة مازيمبي السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للإصابة بآلام في العضلة الخلفية.

وأوضح محمد الليثي، خلال تقديمة لبرنامج "10 و10" مع محمد الليثى عبر "أون تايم سبورت إف إم" على "موجات 93.7"، أنه رغم محاولات الجهاز الطبي تجهيز مروان عطية لمباراة الذهاب إلا أن اللاعب لم يستجيب وما زال يحتاج لعدة أيام تأهيل، ليتأكد غيابه عن رحلة الكونغو، على أن يتم تجهيزه لمباراة العودة أمام بطل الكونغو المقرر لها 26 إبريل الجاري بالقاهرة.

ولفت إلى أنه يتغيب عن الأهلي أيضًا؛ إمام عاشور وحسين الشحات وديانج عن مباراتي مازيمبي بنصف النهائي، حيث يحتاج الثلاثي فترة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين قبل المشاركة الكاملة في التدريبات الجماعية.

حسين الشحات ديانج إمام عاشور الاهلى مازيمبي

مواد متعلقة

الخطيب يفتح تحقيقًا فى تمرد نجم الأهلى ضد كولر

كيليان مبابى يتحدث من جديد عن مستقبله مع سان جيرمان

إنريكي: لعبنا مباراة رائعة من البداية للنهاية.. وهذا تعليقي على مستقبل مبابي

أول تعليق من تشافي بعد توديع برشلونة دوري أبطال أوروبا

باريس يذيق برشلونة كأس الريمونتادا ويطير إلى نصف نهائي الأبطال

باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على برشلونة في قمة الأبطال

الشوط الأول.. طرد وتعادل مثير بين برشلونة وباريس سان جيرمان

رافينيا بالتخصص.. برشلونة يتقدم مبكرًا على باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

تصل لإلغاء الترخيص.. العقوبة المتوقعة ضد مدرسة "المثلية الجنسية" بالتجمع

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

غياب مؤكد لثلاثي الأهلي عن نصف نهائي إفريقيا

الخطيب يفتح تحقيقًا فى تمرد نجم الأهلى ضد كولر

تخفيضات كبيرة فى الأسعار.. "الزراعة" تزف بشرى للمواطنين بشأن معرض السلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

صور

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية