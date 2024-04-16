رافينيا بالتخصص.. برشلونة يتقدم مبكرًا على باريس سان جيرمان

تقدم برشلونة مبكرًا على نظيره باريس سان جيرمان، في اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل رافينيا هدف البارسا الأول والثالث له في مجموع اللقاءين، بمتابعة داخل منطقة الجزاء لعرضية لامين يمال بالدقيقة 12.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة برشلونة، فشهد عودة المغربي أشرف حكيمي بعد غيابه عن مباراة الذهاب بسبب الإيقاف، فيما يقود الثلاثي كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، برادلي باركولا خط هجوم الفريق الباريسي.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - لوكاس هيرنانديز - نونو مينديش

خط الوسط: فابيان رويز - وارن زائير إيمري - فيتور فيريرا فيتينيا

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - برادلي باركولا - كيليان مبابي

تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان، فشهد تواجد بيدري جونزاليس أساسيًا، فيما يقود الثلاثي لامين يامال، رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي خط الهجوم.

وجاء تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوليس كوندي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جواو كانسيلو

خط الوسط: فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - بيدري جونزاليس

خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي