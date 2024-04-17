المملكة المتحدة تدعو لوضع حد لعنف المستعمرين غير المقبول

دعت المملكة المتحدة إلى وضع حدّ للعنف غير المقبول الذي يرتكبه المستعمرون في الضفة الغربية المحتلة ضد مدنيين فلسطينيين والذي أوقع أربعة شهداء، مطالبة دولة الاحتلال الإسرائيلي بمحاكمة المسؤولين عنه.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها، إنّ "المملكة المتحدة قلقة إزاء مستويات العنف المروّعة في الضفة الغربية المحتلة".

وأضافت الخارجية البريطانية: "أدّت هجمات عنيفة شنّها مستعمرون إسرائيليون متطرّفون إلى مقتل أربعة فلسطينيين"، فضلًا عن إصابة أكثر من 75 آخرين بجروح وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات.

وتابعت أن "أعمال العنف هذه ضدّ المدنيين غير مقبولة على الإطلاق ويجب وضع حدّ لها فورًا"، مذكّرة بأنّ لندن فرضت مؤخرًا عقوبات على مستعمرين متطرفين.

وشدّدت الخارجية البريطانية على أن "عمليات القتل هذه والإجراءات اللاحقة، تسهم في تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة والمنطقة الأوسع في توقيت حرج".

وأضافت "من الأهمية بمكان أن تعيد السلطات الإسرائيلية إرساء الهدوء وأن تجري تحقيقات عاجلة وشفّافة في جميع الوفيات، وأن تضمن سَوق كل مرتكبي العنف إلى العدالة ومحاسبتهم على أفعالهم".