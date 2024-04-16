الاتحاد الأوروبى يدرس فرض عقوبات جديدة على إيران

كشف مجدي يوسف، مراسل "صدى البلد" في بروكسل، عن أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس خيار فرض عقوبات على إيران نتيجة للضربة التي وجهتها لإسرائيل السبت الماضي، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق التصعيد الإقليمي والتوترات الحادة في المنطقة.

وأكد يوسف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك احتمالًا لوجود غطاء أوروبي كامل لسماء إسرائيل بهدف حمايتها في حال اندلاع أي نزاع مسلح مع إيران.

في سياق آخر، أشار يوسف إلى أن القضية الفلسطينية تكبدت خسائر كبيرة بسبب الهجوم الإيراني على إسرائيل، حيث وصف هذه العملية بأنها مشابهة لمسرحية درامية، وأوضح أن الدول الأوروبية، خاصة ألمانيا تعتبر أن ما قامت به إيران غير مسبوق وغير مقبول، في حين أنها لم تتطرق إلى الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على مدى الستة أشهر الماضية.

وأعرب يوسف عن تشاؤمه إزاء مجريات الأحداث، مشيرًا إلى أن الأمور أصبحت غامضة بشأن ما جرى ليل السبت وفجر الأحد.