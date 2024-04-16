كيف تسعى "التعليم" لحل أزمات الطلاب المصريين في السودان؟ (فيديو)

في خطوة إيجابية، قام وزير التربية والتعليم د.رضا حجازي بحل مشكلة فتيات سوهاج في إحدى المدارس، ما أثنى عليه الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد.

وأبدى موسى إعجابه بجهود وزير التعليم في معالجة قضايا الطلاب المصريين في السودان، خاصة في ظل الأزمات والصراعات التي يشهدها السودان حاليًا، مؤكدًا أن وزير التعليم رحب بجميع الطلاب المصريين في السودان، ممَن يرغبون في الالتحاق بالمدارس الثانوية المصرية بعد إجراء المعادلة.

أشار موسى إلى أن الدولة تفتح أبوابها أمام أبنائها في السودان، مؤكدًا أنه يمكن للطلاب الالتحاق بمدارسها وفقًا لمعايير وآليات القبول، على الرغم من اختلاف نظم التعليم بين مصر والسودان.