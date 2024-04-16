"الطاقة الذرية": إيران تسير كالمعتاد في منشآتها النووية

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، إن إيران "يبدو أنها تعمل كالمعتاد" بعد إغلاق منشآتها النووية يوم الهجوم على إسرائيل.

بعد أن أغلقت إيران منشآتها النووية، الأحد "لاعتبارات أمنية"، قال رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق شبكة CNN إن مفتشيها عادوا إلى المنشآت و"يبدو أن الوضع يسير كالمعتاد".

وأشار أيضًا إلى أن الوضع كان "متوترًا للغاية" خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال جروسي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتقد أنه في أوقات الصراع، فإن استهداف المنشآت النووية "قد يكون مغريا لصانع القرار العسكري - سيكون خطأ فادحا مع عواقب وخيمة محتملة".

وأضاف أنه ليس لديه "أي معلومات أو أي مؤشر على وجود تخطيط من جانب إسرائيل أو أي دولة أخرى لاستهداف المنشآت النووية". وقال غروسي إن الوكالة لا تزال في حالة تأهب وأنه "يجب أن يكون هناك ضبط النفس الشديد من جانب الجميع".

أما بالنسبة لبرنامج طهران النووي الحالي، فقال جروسي إن إيران "تواصل جمع كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب بمستويات قريبة جدًا جدًا، وأود أن أقول متطابقة من الناحية الفنية، مع تلك المطلوبة لصنع أسلحة نووية"، لكنه حذر من أن "هذا لا يؤثر" لا يعني أن هذا يعادل سلاحًا نوويًا".

ولطالما اعتبرت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، على الرغم من التشكيك من جانب المجتمع الدولي.

مجلس الوزرا الحربي الاسرائيلي يدعو لمناقشة رد اسرائيل

واجتمع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي مرة أخرى، الثلاثاء لمناقشة رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار الإيرانية.

من جهتها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن وزارة الخزانة ستستخدم سلطتها الخاصة بالعقوبات وستعمل مع الحلفاء "لمواصلة تعطيل الأنشطة الخبيثة والمزعزعة للاستقرار للنظام الإيراني".

قالت يلين في مؤتمر صحفي في واشنطن العاصمة:"من هجوم نهاية الأسبوع الماضي إلى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، تهدد تصرفات إيران استقرار المنطقة ويمكن أن تتسبب في تداعيات اقتصادية".

وتأتي تعليقاتها يوم الثلاثاء في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء المالية العالميون ومحافظو البنوك المركزية في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.