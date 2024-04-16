موقف مروان عطية وإمام عاشور من لقاء مازيمبى

كشف مصدر داخل نادي الأهلي عن مستجدات إصابة مروان عطية وإمام عاشور قبل مواجهة مازيمبي السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر لـ“الدستور”، إن ثنائي الأهلي أصبح صعبًا لحاقهم بمواجهة مازيمبي بسبب عدم تعافيهما الكامل من إصابتهما.

وأضاف المصدر أن الجهاز الطبي يحاول تجهيز الثنائي للقاء الإياب في القاهرة نهاية الشهر الجاري.

وقررمجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى الكونغو ظهر غدٍ الأربعاء، لمواجهة فريق مازيمبي، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص الدكتور محمد شوقي على التنسيق والترتيب الكامل مع الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، بخصوص كافة الأمور المتعلقة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.