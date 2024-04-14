منافس الأهلى.. مازيمبى يهزم فيتا كلوب بجدل تحكيمى

فاز فريق مازيمبي على غريمه التقليدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن التصفيات النهائية التي ستحسم المتوج بلقب الدوري الكونغولي.

سجل ثنائية مازيمبي اللاعب تراوري، وجاء الهدف الأول من ركلة جزاء واحتفل بطريقة يدعم بها رينفورد كالابا نجم الفريق السابق الذي تعرض لحادث سير قوي يرقد بسببه في المستشفى الآن.

وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا، بعدما نجح فيتا كلوب في الوصول لشباك مازيمبي وتجاوزت الكرة خط المرمى قبل أن يشتتها مدافع الأخير ويبعدها، وأشار الحكم إلى أنها لم تتجاوز الخط، وسط غضب كبير من أنصار فيتا كلوب.

واستفاد مازيمبي من هذا اللغط التحكيمي ليحسم الديربي ويعزز صدارته للترتيب أيضًا في جدول المسابقة.

ويحل الأهلي ضيفًا على مازيمبي الكونغولي يوم السبت المقبل على ملعب "لوبومباشي" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.