CNN تعلن موعد رد إسرائيل على الضربة الانتقامية لإيران

ذكرت شبكة CNN الأمريكية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تحث على ضبط النفس بينما تخطط إسرائيل، للرد على الهجوم الصاروخي الايراني.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصادر مطلعة إنها تتوقع أن يكون رد إسرائيل على الضربات الانتقامية الإيرانية يوم الأحد محدود النطاق، حيث يسعى المسؤولون الأمريكيون إلى تقليل خطر نشوب حرب إقليمية أوسع نطاقًا.

استشهاد مالايقل عن 24 فلسطينيا

في وقت سابق ، قتلت الهجمات الإسرائيلية ما لا يقل عن 46 فلسطينيا خلال 24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت وزارة الصحة هناك اليوم، ما رفع إجمالي عدد القتلى إلى 33843 شخصًا.

اخر تطورات الاوضاع

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الجيش الإسرائيلي لم يوجه تحذيرا رسميا للولايات المتحدة بشأن متى وكيف سيرد على وابل الصواريخ الإيرانية، مضيفًا أن "أي خطوة إضافية تفتح الآن سلسلة من الخطوات الأخرى" الاحتمالات، وبعضها مخيف للغاية."

وقال مصدر آخر إن المخابرات الأمريكية تشير إلى أن إسرائيل تدرس توجيه ضربة ضيقة ومحدودة داخل الأراضي الإيرانية.

كما تسافر وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى إسرائيل يوم الثلاثاء في محاولة لتهدئة التوترات بين إسرائيل وإيران. وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري لشبكة سي ان ان إنه ناقش مع نظيريه الإسرائيلي والإيراني دعم "الهدوء والسلام" في المنطقة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة أنه حتى 13 أبريل، قُتل 14,560 طفلاً فلسطينياً في الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر.

وقالت الوزارة إن 9,582 امرأة أخرى و485 عاملاً طبياً قتلوا. ومن بين القتلى، كان 72% على الأقل من النساء والأطفال.

ومع تجاوز الهجوم الإسرائيلي على غزة ستة أشهر، أفادت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 19.000 طفل فلسطيني قد تيتموا. وقالت الأمم المتحدة إن طفلا يصاب أو يموت كل 10 دقائق، مضيفة أن أكثر من مليون امرأة وفتاة في الجيب يواجهن "جوعا كارثيا".