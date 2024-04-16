الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"طيف".. مشروع تخرج لطلاب إعلام القاهرة حول التوعوية بأهمية الهوية المصرية

فريق مشروع طيف
فريق مشروع طيف

نظّم طلاب الفرقة الرابعة لقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، حملة توعوية بعنوان «كذبة فرعون»، في إطار مشروع تخرج بعنوان "طيف"، ضمن مشروعات التخرج للعام الجامعي 2024/2023، لتعزيز الهوية الثقافية لدى الشباب؛ لمواجهة تحديات العصر والأفكار الدخيلة.

 

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فكرة المشروع

جاءت هذه الحملة التوعوية تزامنًا مع وجود عدة حملات تهاجم الهوية المصرية وتنتقص منها، وتقوم باستبدالها بأفكار غربية لا تناسب نسيج المجتمع المصري، كحملة "الأفروسنتريك" التي تنتهج أفكارا ودعوات لتزوير التاريخ المصري القديم.

فأطلق الطلاب مدونة تحت عنوان "طيف"، للتركيز على أبرز التحديات العابرة التي تواجه الشباب المصريين داخليًا وخارجيًا، بهدف عرض مختلف جوانب الهوية المصرية، وتطورها على مر العصور، وتقبلها الثقافات الأخرى الوافدة وتأثيرها وتأثرها بها، مع الاعتزاز بأصالة هويتنا وعراقتها، مؤكدين أهمية الهوية في مواجهة الأفكار المضادة، التي تتنافى مع القيم والأخلاق، وتوجيه الشباب إلى كيفية مواجهتها بشكل سليم، تدعيمًا لدور مؤسسات الدولة الرسمية والمدنية.

وسميت المدونة بـ"طيف" لأنها تُسلط الضوء على مختلف القضايا المهمشة، باعتبارها تهديدًا مخفيًا للهوية المصرية وضرورة الالتفات إليها.

وقدمت "طيف" 3 أعداد، جاء العدد الأول منها بعنوان "1*2"؛ ليركز على مدى اندماج الهوية المصرية مع الهويات الوافدة إلى مصر من خلال الهجرة أو الإنترنت، وتأثر بنية المجتمع مع وجود عدة ثقافات بداخله، والعدد الثاني بعنوان "كذبة فرعون"؛ ليوضح دور الشباب في الترويج للحضارة المصرية القديمة، ومواجهتهم حملات تبديد ملكيتهم للحضارة، والعدد الثالث "على قديمه" يوضح مختلف جوانب الهوية المصرية، كعدم اقتصارها على الحضارة والدين واللغة.

 

فريق عمل المشروع

وتكونت هيئة تحرير المشروع من 15 طالبًا، كالآتي: نورا علاء، رحمة سعيد، مرام أحمد، شهد الزيات، حنين سمير، تسنيم حسين، رنا عماد، فاطمة رضا، مريم جهاد، ندى سمير، سلوى صلاح، إسلام عبدالجواد، عبدالرحمن أحمد، عبدالرحمن محمد، عبدالرحمن محمود، فارس طارق، وبإشراف الدكتورة ياسمين أبوالعلا، والدكتورة أمنية يحيى.

فريق مشروع طيف
فريق مشروع طيف
فريق مشروع طيف
فريق مشروع طيف
المشروع طلاب الفرقة الرابعة كلية الإعلام جامعة القاهرة كذبة فرعون الحملة التوعوية الهوية المصرية

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