جامعة القاهرة: إنجاز 90 % بمشروع إسكان هيئة التدريس والانتهاء منه فى سبتمبر

صرح الدكتور مجدي عمر المتحدث الإعلامي وامين لجنة الإسكان أن مدينة الإسكان بأكتوبر هي اكبر مشروع سكني في تاريخ جامعة القاهرة والجامعات المصرية، حيث يقام على مساحة حوالى ١٧٥ فدان طبقًا للمخطط العام المعتمد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتكون المشروع من عدد ٥ مجاورات تشمل المجاورة A عدد ٧ بلوك وعدد ٩٥ عمارة، والمجاورة B بها عدد ٧ بلوك وعدد ٨٥ عمارة، والمجاورة C بها عدد ٩ بلوك وعدد ١١١ عمارة، والمجاورة D بها عدد ٦ بلوك وعدد ٧٤ عمارة، المجاورة E بها عدد ٦ بلوك وعدد ٦٠ عمارة، بإجمالي عدد ٤٢٥ عمارة وعدد وحدات سكنية حوالي خمسة الاف وحدة سكنية.

ويحتوي المشروع الكبير على العديد من المراكز الخدمية المتكاملة من ( مولات – خدمات – مدارس – مساجد – مستشفى- ملاعب- حضانات-.... إلخ ).

ويقوم على تنفيذ المدينة السكانية شركة وادي النيل والتي تقوم بعدد من المشروعات القومية الكبرى في مصر، بالاضافة الى مجموعة من أكبر الجهات العاملة في مصر وخارجها نظرا لضخامة المشروع.

وعلى الرغم من سنوات جائحة كورونا التي ادت الى إغلاقات في العالم كله، فقد استمر العمل، لكن لا شك ان نسبة الانجاز تأثرت بحالة الاغلاق التي تسببت فيها جائحة كورونا مثل كل المشروعات في جميع أنحاء العالم خاصة مع توقف ثم تباطؤ سلاسل الإمداد العالمية، وتأثر حركة الاستيراد للعديد من المكونات وارتفاع الاسعار العالمية.

وقد نجحت لجنة الاسكان برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن رئيس جامعة القاهرة ومحافظ الجيزة الاسبق ومعه مجموعة من أبرز القيادات في الحفاظ على التوازن المالي والفني والإداري للمشروع واستمراره، على الرغم من توقف مشروعات تكافلية اخرى تماما في أماكن أخرى. مما يعد إنجازا كبيرا للجنة الإسكان مقارنة بالمشروعات الاخرى النظيرة. مع التاكيد على دور لجنة الاسكان المتميز في الاستفادة من عناصر تمويل تكميلية شملت طرح وحدات غير مخصصة للأعضاء وحصة عائد تسويق وحدات خدمية، ورغم ارتفاع اسعار مواد البناء واسعار العمالة والتوريد بنسبة كبيرة فانه لم ينعكس ذلك على زيادة مناظرة لمساهمات الاعضاء المالية المطلوبة لسداد حصة كل عضو في تكلفة المشروع.





وقد قام جهاز مدينة 6 أكتوبر بعد معاينة الموقف التنفيذي على الطبيعة بتقييم نسبة الأعمال المنفذة رسميا بالمشروع بحوالي 96.5 % ( نسبة إنجاز المشروع ).



وتواصل الان شركة وادي النيل الانتهاء من باقي الاعمال بعد تسلمها من لجنة الاسكان اخر دفعة 172 مليون جنيه. ووعدت بالانتهاء من كافة الاعمال في 30 سبتمبر من العام الجاري 2024 وفق جدول زمني محدد ومعتمد من شركة وادي النيل حيث اخذ في الاعتبار شهر رمضان واجازات الاعياد.



وقد بلغت نسبة الانجاز حتى الان 98 % في الأعمال الاعتيادية والتي تشمل أعمال إنشاء العمارات من حيث الخرسانات والمبانى والبياض الخارجي وتشطيب الواجهات وتشطيب المداخل والسلالم الرخام.... إلخ.



وتم تركيب معظم الأعمال الصحية الداخلية التي تشمل أعمال الصرف الصحى وشبكة المياه الداخلية للعمارات وأعمال الخزانات العلوية للعمارات وتركيب عدادات مياه لكل مدخل مياه للعمارة والتي تم التعاقد على تركيبها مع شركة المياة.



وتشمل الأعمال الكهربائية الداخلية،أعمال صواعد الكهرباء للوحدات السكنية وكذلك لوحات الكهربائية الداخلية لكل عمارة وإنارة السلالم والبدرومات وكابلات كهرباء المصعد،و تم تركيب عدد 89 عماره حتي تاريخه، وتواصل شركة وادي النيل العمل لإنجاز الباقي.



اما أعمال الكهرباء الخارجية، فتشمل هذه الأعمال جزءين: أعمال كابلات الضغط المتوسط والمنخفض وغرف المحولات، ونسبة الإنجاز لهذه الأعمال 100% وقامت شركة الكهرباء بالمعاينة والموافقة على أعمال المحولات، كما تم تركيب 633 عمود إنارة وسبعة لوحات إنارة شوارع وتم تركيب وتوصيل لوحة إنارة شوارع بعدد 95 عمود بالمجاورة D وجاري الاستكمال طبقًا لتقدم أعمال اللاند سكيب ونسبة الإنجاز لهذه الاعمال 90% •



وافادت وزا رة الاسكان ان وزارة الكهرباء لم تنتهي بعد من إنشاء محطة كهرباء التوسعات الشمالية وسوف تنتهي منها اخر هذا العام، وان دخول كامل القدرة الكهربائية للمشروع( 14،148 ميجا فولت) متوقفة علي ذلك، وليس للجنة الإسكان أو الجهاز الاداري للمشروع أي ارادة في هذا الشأن. وطبقا لما افاد به المختصون، جاري التواصل وتطبيق جميع اشتراطات اعمال المطابقة الفنية لقيام شركة الكهرباء بضخ جزء من القدرة الكهربائية قدرها ( 1،3 ميجا فولت) والتي سيمكن من خلالها توصيل الكهرباء لعدد 50 عمارة وسيتم الفتح تباعًا بعد ذلك. ومن المعلوم ان لجنة الاسكان قد سددت جميع الرسوم المقررة لشركات تغذية المشروع بالكهرباء والمياه والغاز والاتصالات.





وفيما يتعلق بالأعمال الصحية الخارجية )شبكة الصرف الصحى الخارجية التي تنفذها شركة وادي النيل) وتشمل أعمال غرف ومطابق الصرف الصحى للموقع العام لجميع العمارات، فان نسبة الإنجاز لهذه الأعمال 99%. ولكن عمل خط الصرف الصحي متوقف علي انتهاء جهاز مدينة 6 أكتوبر من تنفيذ محطة الصرف الخاصة بالمنطقة وتنفيذ وصلة الصرف الصحى الرئيسية تحت القطار السريع وخط سوميد للبترول. وقامت لجنة الإسكان بعمل خط صرف صحي بديل مؤقت يشمل خط طرد وطلمبات غاطسة للصرف الصحى مما يتيح لجميع العمارات استخدام شبكة الصرف الصحى.

وتصل نسبة الإنجاز الى 99% في أعمال شبكة المياة الرئيسية للموقع العام وتشمل أعمال شبكة المياة الرئيسية والفرعية للموقع العام والعمارات وقد تم توصيل الشبكة على مصدر عمومى للمياة وجاري التوصيل على خزان أرضي للمياة لوجود مصدر مياه احتياطي.



كما تصل نسبة الإنجاز الى 99% في أعمال شبكة المياه للري للموقع العام وتشمل أعمال شبكة مواسير لخدمة المناطق الخضراء بالمشروع وجاري توصيل الشبكة على خزان أرضي لمياه الري.



وتصل نسبة الإنجاز الى 90 % في أعمال المصاعد وتشمل توريد وتركيب عدد 425 مصعد بعدد مصعد لكل عمارة، وتم الانتهاء من توريد وتركيب كافة دلائل الحركة والأبواب والماكينات والشاسيهات لجميع العمارات. أما بالنسبة للكبائن فتم الإنتهاء من توريد وتركيب عدد 300 كابينة في عمارات مجاورة A،B،D. وجاري العمل في مجاورة C ،E.



وفيما يتعلق بأعمال اللاند سكيب والطرق الداخلية والخارجية وأماكن إنتظار السيارات والأرصفة....إلخ فقد تم الإنتهاء من تنفيذ الأسوار والبوابات بكامل المشروع. كما تم الانتهاء من تنفيذ الطرق والأرصفة وأماكن إنتظار السيارات حول مجاورات A،B،D وكذلك نصف أعمال مجاورة C. وجاري العمل للانتهاء من النصف الاخر لمجاورة C وأعمال مجاورة E.



اما أعمال شبكة الغاز الطبيعى التي تنفذها شركة الغاز الطبيعى، فقد تم تنفيذ جميع أعمال الشبكة لجميع المجاورات A،B،C،D وسيتم العمل بالتوصيل الي مجاورة E بعد انتهاء أعمال اللاند سكيب.

كما تم تنفيذ أعمال شبكة الاتصالات لجميع المجاورات A،B،C،D وسيتم الانتهاء من المجاورة E بعد انتهاء تنفيذ أعمال الطرق.

وتؤكّد لجنة الاسكان برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن أنه جاري التنسيق والمتابعة اليومية من لجنة الاسكان والجهاز الإداري للمشروع مع جميع الوزارات والهيئات والإدارات المختصة بتوصيل مرافق دائمة للمشروع وهي على سبيل المثال وليس الحصر:

1. جهاز مدينة 6 أكتوبر

2. مرفق مياه مدينة 6 أكتوبر

3. مرفق شركة الكهرباء بمدينة 6 أكتوبر

4. شركة كهرباء جنوب القاهرة

5. الحماية المدنية بمدينة 6 أكتوبر

كما تؤكد لجنة الاسكان أنه طبقا لما وعدت به شركة وادي النيل رسميا فان الانتهاء من كافة الاعمال سوف يكون في 30 سبتمبر من العام الجاري 2024 وفق جدول زمني محدد ومعتمد رسميا من شركة وادي النيل.. وفي هذا التاريخ ينتهي هذا الانجاز الضخم الذي يشمل مدينة اسكانية كاملة ومتكاملة تحتوي على 450 عمارة وخمسة الاف شقة وجميع المراكز الخدمية المتكاملة من ) مولات – خدمات – مدارس – مساجد – مستشفى- ملاعب- حضانات-.... إلخ (.