الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد هيبة يكشف ملامح التطور الذى ظهر واضحًا على جامعة القاهرة السنوات الماضية

محمد هيبة
محمد هيبة

قال محمد هيبة، المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، إنه خلال الأربع سنوات الماضية، أصاب التطور جامعة القاهرة، وتم إدراج تخصصات عديدة والبدء في إنشاء جامعة القاهرة الأهلية.

تطور جامعة القاهرة

وأكد الدكتور محمد منصور هيبة، خلال لقائه ببرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن التصنيفات العالمية أدرجت تخصص إدارة المكتبات والمعلومات فى الترتيب الـ38 على مستوى العالم، وتخصص العلوم البيطرية فى الترتيب بين الـ51 ـ 70 عالميًا.

وأضاف في حديثه، أن جامعة القاهرة تعد أول جامعة برامج على مستوى العالم، وضمن خطة رئيس الجامعة، تم زيادة التخصصات المدرجة في الـ11 كلية التي سيتم إنشاؤها في جامعة القاهرة الأهلية.

تخصصات الجامعة 

وتابع: "جامعة القاهرة قبل عام 2017 كانت شيئًا، ومع تولي الدكتور محمد الخشت رئاسة الجامعة أصبحت شيئًا آخر، بعد تضمين 6 تخصصات منها ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا".

محمد منصور هيبة صالة التحرير صدى البلد تطور جامعة القاهرة

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