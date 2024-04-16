أعلن إيدن تيريزيتش المدير الفني لبروسيا دورتموند، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد مساء اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويقود هجوم الفريق في لقاء اليوم جادون سانشو ويجاوره جوليان براندنت وكريم أديمي.

تشكيل دورتموند.. سانشو وأديمي يقودان الهجوم ضد أتلتيكو

حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: ريرسون، هوملز، شولتبيرج، ماتسن

خط الوسط: كان، سبيتزر، براندنت

خط الهجوم: أديمي، فولكروج، سانشو

وحسم الأتلتي موقعة الذهاب على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو بنتيجة 2-1، ليكون الأقرب حتى الآن للتأهل إلى الدور نصف النهائي، وأحرز رودريجو دي بول الهدف الأول لصالح أتلتيكو مدريد بالدقيقة السادسة من بداية المباراة وأضاف سامويل لينو الهدف الثانى في الدقيقة 32، قبل أن يحرز سباستيان هالير هدف دورتموند الوحيد بالدقيقة 81.