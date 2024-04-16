الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل دورتموند.. سانشو وأديمي يقودان الهجوم ضد أتلتيكو

دورتموند
دورتموند

أعلن إيدن تيريزيتش المدير الفني لبروسيا دورتموند، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد مساء اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويقود هجوم الفريق في لقاء اليوم جادون سانشو ويجاوره جوليان براندنت وكريم أديمي.

تشكيل دورتموند.. سانشو وأديمي يقودان الهجوم ضد أتلتيكو

حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: ريرسون، هوملز، شولتبيرج، ماتسن

خط الوسط: كان، سبيتزر، براندنت

خط الهجوم: أديمي، فولكروج، سانشو

وحسم الأتلتي موقعة الذهاب على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو بنتيجة 2-1، ليكون الأقرب حتى الآن للتأهل إلى الدور نصف النهائي، وأحرز رودريجو دي بول الهدف الأول لصالح أتلتيكو مدريد بالدقيقة السادسة من بداية المباراة وأضاف سامويل لينو الهدف الثانى في الدقيقة 32، قبل أن يحرز سباستيان هالير هدف دورتموند الوحيد بالدقيقة 81.

دورتموند أتلتيكو تشكيل دورتموند سانشو أديمي

مواد متعلقة

أتلتيكو مدريد يحسم لقاء الذهاب أمام دورتموند بهدفين لهدف في الأبطال

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

براءة المتهم بقضية "فتاة الشروق".. هل يُمكن أن يحصل عليها فى الاستئناف أو النقض؟

تعرض مصر لـ"منخفض الهدير" الذى يضرب الخليج.. "الأرصاد" تحسم الجدل

العين فلقت الحجر.. نهاية مأساوية للبلوجرز محمد وسارة (فيديوجراف)

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

صور

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية

حركة إسرائيلية: تشكيل بن غفير وحدة شرطية لقمع الضفة الغربية "خطوة فاشية"