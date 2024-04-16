عودة نداء "صلوا فى بيوتكم" بالإمارات بسبب المنخفض الجوى

تبنّت الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف والزكاة في الامارات، الثلاثاء، إجراءً استثنائيًا فيما يخص الصلاة بالمسجد، في ظل الظروف الجوية العاصفة التي تجتاح بعض المناطق في الإمارات.

وفي خطوة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، فقد أصدرت الهيئة توجيهات لجميع المؤذنين بإصدار نداء يحث المصلين على أداء الصلوات في بيوتهم بعد كل أذان، وذلك خلال اليومين القادمين، الثلاثاء والأربعاء الموافق 16 و17 أبريل 2024.

من جانبها، قامت دائرة الشئون الإسلامية بإمارة الشارقة بنشر نفس الدعوة، مؤكدة أهمية اتباع سنة النبي (ص) في أداء الصلاة في البيوت في مثل هذه الظروف الجوية القاسية.

تمديد فترة العمل عن بعد في الإمارات

وقررت الحكومة الاتحادية للإمارات تمديد فترة العمل عن بعد لموظفيها حتى نهاية يوم غدٍ، مع استثناء الوظائف التي تتطلب الحضور الشخصي في العمل بسبب تأثير الأحوال الجوية على الحركة والأمان.

وتجاوبًا مع التطورات الجوية، قامت شركة مطارات دبي بإعلان تعليق العمليات في مطار دبي الدولي لمدة مؤقتة تصل إلى 25 دقيقة اليوم الثلاثاء، حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين في المطار.