الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عودة نداء "صلوا فى بيوتكم" بالإمارات بسبب المنخفض الجوى

العاصفة الهدير
العاصفة الهدير

تبنّت الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف والزكاة في الامارات، الثلاثاء، إجراءً استثنائيًا فيما يخص الصلاة بالمسجد، في ظل الظروف الجوية العاصفة التي تجتاح بعض المناطق في الإمارات.

وفي خطوة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، فقد أصدرت الهيئة توجيهات لجميع المؤذنين بإصدار نداء يحث المصلين على أداء الصلوات في بيوتهم بعد كل أذان، وذلك خلال اليومين القادمين، الثلاثاء والأربعاء الموافق 16 و17 أبريل 2024.

من جانبها، قامت دائرة الشئون الإسلامية بإمارة الشارقة بنشر نفس الدعوة، مؤكدة أهمية اتباع سنة النبي (ص) في أداء الصلاة في البيوت في مثل هذه الظروف الجوية القاسية.

txt

المنخفض الجوى فى الإمارات.. تحذير طارئ من وزارة الداخلية

تمديد فترة العمل عن بعد في الإمارات

وقررت الحكومة الاتحادية للإمارات تمديد فترة العمل عن بعد لموظفيها حتى نهاية يوم غدٍ، مع استثناء الوظائف التي تتطلب الحضور الشخصي في العمل بسبب تأثير الأحوال الجوية على الحركة والأمان.

وتجاوبًا مع التطورات الجوية، قامت شركة مطارات دبي بإعلان تعليق العمليات في مطار دبي الدولي لمدة مؤقتة تصل إلى 25 دقيقة اليوم الثلاثاء، حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين في المطار.

المنخفض الجوي ​الإمارات عمان الصلاة بالمنزل أخبار العاصفة

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

براءة المتهم بقضية "فتاة الشروق".. هل يُمكن أن يحصل عليها فى الاستئناف أو النقض؟

تعرض مصر لـ"منخفض الهدير" الذى يضرب الخليج.. "الأرصاد" تحسم الجدل

العين فلقت الحجر.. نهاية مأساوية للبلوجرز محمد وسارة (فيديوجراف)

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

صور

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية

حركة إسرائيلية: تشكيل بن غفير وحدة شرطية لقمع الضفة الغربية "خطوة فاشية"