على يمين القلب فى ضيافة برنامج "طقوس الإبداع".. غدًا

يستضيف الإعلامي خالد منصور في برنامجه "طقوس الإبداع"، على قناة النيل الثقافية في حوالى السابعة مساء الأربعاء القادم 17 أبريل 2024، الكاتبة والمخرجة ليالي بدر حول روايتها "على يمين القلب"، والكاتب ناصر صالح حول مجموعته القصصية "تحت الغطاء.

رواية "على يمين القلب"- الكاتبة والمخرجة ليالي بدر

صدرت عن «دار العين» في القاهرة الرواية الأولى للمخرجة والكاتبة الفلسطينية ليالي بدر، بعنوان «على يمين القلب»، وهي تتتبَّع مسار حياة البطلة منذ ولادتها في أريحا في فلسطين وانتقالها لمدرسة داخلية في القدس، ثم اضطرار العائلة للهجرة إلى الكويت في أثناء حرب 1967، ومن خلال ذلك تروي قصة العائلة بين القدس والخليل، والتعايش بين الفلسطينيين واليهود في تلك الفترة، وكيف تَغير لاحقًا إلى عنف وكراهية. وتتناول المؤلفة في مرحلة الكويت، طبيعة العلاقة بين الفلسطينيين والكويتيين من منظور الطفلة المهاجرة، التي فُرض عليها الزواج في سن مبكرة، وعانت صعوبات الحياة الأكبر من طاقتها، خصوصًا أنها تحمل خلفية قاسية لعلاقتها بأبيها وغربتها.

ليالي بدر.. ولدت الكاتبة في مدينة أريحا في فلسطين.. انطلقت ككاتبة متخصصة للأطفال ثم كمخرجة وكاتبة سيناريو.. ‫درست الإخراج في ألمانيا والسيناريو في نيويورك ‫ من أفلامها: ‫ "الطريق إلى فلسطين"، "مفتاح الحكايا"، "نريد لنا كوكب"، "اللغز" و"ظاظا وجرحير" ‫ حصلت ليالي بدر على العديد من الجوائز عن أعمالها والوثائق السمعية والبصرية للتليفزيون والأفلام الموسيقية التي تجمع بين الصور الحقيقية والرسوم المتحركة. حصل فيلمها القصير “الطريق إلى فلسطين”، الذي أنتجته منظمة التحرير الفلسطينية عام 1985، على الجائزة الذهبية للتليفزيون الألماني، وجائزة أفضل مسرحية للأطفال في مهرجان التليفزيون العربي التونسي، وجائزة الرواد في مهرجان دمشق التليفزيوني، وحصلت على تنويه خاص في أصفهان. مهرجان أفلام الأطفال. فيلم الرسوم المتحركة القصير للأطفال مبني على شهادة ليلى، فتاة فلسطينية تنظر إلى السماء بينما أمها تمشط شعرها وترى بالونات تتساقط، وبالونات حرارية تتساقط مباشرة على هدفها، فلسطين.‫ ترأست قناة الأطفال art وأسست أول قناة لليافعين في العالم العربي Arteens ‫ صُدر لها كتابان للأطفال: ‫ "لبانة والقمر" و"نهر وشجرة وعصافير" ‫عملت كمدير تنفيذي في شبكات إعلامية مهمة في المنطقة كمنتجة وموزعة للأفلام. تعمل حاليا كاتبة ومستشارة لكتابة السيناريو.

المجموعة القصصية "تحت الغطاء"- الكاتب ناصر صالح

"تحت الغطاء" عبارة عن مجموعة من القصص القصيرة، يدعو المؤلف القراء فيها للقيام برحلة لاستكشاف التجربة الإنسانية والانغماس في أعماق عقل الإنسان، حيث يتوارى جوهر حياتنا الحقيقي. وتعتبر هذه القصص بمثابة مفاتيح، كل واحدة منها تفتح أبوابًا من العمق والغموض، وتتحدى القراء لمواجهة أفكارهم ومشاعرهم ودوافعهم المختفية تحت روتين الحياة اليومية، أو كما يحب أن يسميها "تحت الغطاء".

ناصر صالح طبيب صيدلي حاصل على ماجستير إدارة الأعمال والتسويق من جامعة ليستر في إنجلترا. يعمل كمؤسس ومدير شركة تسويق وعلاقات عامة.