أهالى المنوفية ينظمون يومًا ترفيهيًا للمرضى الفلسطينيين للتخفيف عنهم

سادت حالة من الفرحة والسعادة بين الأسر الفلسطينية المرضى ومرافقيهم والذين يتلقون العلاج في مستشفيات محافظة المنوفية، وذلك بسبب الاهتمام الذي غمرهم من الأهالي والقيادات وتنظيم أيام ترفيهية لهم للتخفيف عنهم، وتم تنظيم برامج ترفيهية في العديد من المتنزهات التي وجه بها اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية لهم طوال مدة إقامتهم بالمحافظة.

وعكف متطوعون من أهالي مدينة الباجور على إسعاد الأسر الفلسطينية، واستمرارًا لهذا البرنامج والترحاب استضاف اليوم أحد مطاعم مدينة الباجور مرضى غزة المتواجدين في مستشفيات مدينة منوف، بصحبة وحيد عبدربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، وكان في استقبالهم وفد شعبي وعدد من رجال الصحافة والأحزاب والشخصيات العامة بالمدينة، ليؤكدوا على أن الشعب الفلسطيني هم أشقاء وأصحاب بلد والشعب المصري يقف خلف قضيتهم العادلة.

وأوضح المهندس محمد فايز أمين مساعد حزب حماة الوطن والقائم على استضافة المرضى الفلسطينيين داخل مطعم بالباجور، أن ذلك أقل ما يقدم للإخوة والأشقاء، والهدف منه توصيل رسالة دعم ومحبة ومحاولة التخفيف عنهم بعد معاناة وحرب استمرت لأشهر شاهدوا فيها ما لم يتحمله أحد.

ورحب أهالي مدينة الباجور بالمرضى الفلسطينيين، مؤكدين على وقوف مصر شعبًا وحكومة وقيادة خلف الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحقه في الحياة الآمنة وحقه في الأرض، وأن قضيتهم ستظل هي قضية مصر الأولى، داعين الله عز وجل أن ينصرهم.

وأكد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، على توجيه كافة أوجه الدعم النفسي والطبي والمعنوي، للمرضى الفلسطينيين المتواجدين بالمستشفيات وذويهم، وترتيب برامج ترفيهية لمحاولة إرسال رسائل دعم تحمل المودة والمحبة للتخفيف عن الأهالي المتواجدين بالمستشفيات المختلفة، بالإضافة إلى الدعم الشعبي الذي يشهده المرضى من إخوانهم المصريين.

وقدم محافظ المنوفية، كعك العيد للمرضى وذويهم المتواجدين بالمستشفيات أثناء زيارة مستشفيات منوف وحميات شبين الكوم، بتواجد عدد من قيادات المحافظة.

واستمع المحافظ، للمرضى وأكد لهم على تقديم كافة أوجه الدعم في بلدهم الثاني مصر، وأن طلباتهم أوامر.