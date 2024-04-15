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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين

نواب المنوفية
نواب المنوفية

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، عددًا من أعضاء مجلس النواب بمكتبه بالديوان العام وذلك لبحث مطالب المواطنين وحرصًا على التواصل الدائم مع جموع البرلمانيين بما يسهم في تحقيق مصلحة المواطنين وتلبية مطالبهم.

في بداية اللقاء، أكد المحافظ حرصه على التعاون الكامل والمشترك بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ونواب البرلمان للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم المشاريع التنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

وتناول اللقاء عرض لأهم المشروعات التي تتم على أرض الواقع للارتقاء بالبنية التحتية بكافة القطاعات، وأكد محافظ المنوفية، حرصه على المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ تلك المشروعات بما يحقق رضا المواطن.

وحضر اللقاء، النائب صابر عبدالقوي، والنائب سامر التلاوي، والنائب أحمد الخشن، والنائب وفيق عزت، والنائب فخري طايل. 

محافظ المنوفية طلبات المواطنين نواب المنوفية لقاء مع نواب المنوفية دراسة طلبات المواطنين

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