الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتابع جهود إزالة التعديات خلال عيد الفطر

جانب من الازالات
جانب من الازالات

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة في التصدي والمتابعة الدورية والمستمرة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وظاهرة البناء المخالف داخل الحيز العمراني، وذلك خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتمكنت الوحدات المحلية من تنفيذ الإزالة الفورية لحالة تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرية طليا بمركز أشمون على مساحة 64 مترًا، وإزالة فورية لتعدي مواطن بتلا على أرض زراعية بالبناء المخالف بالطوب الأبيض على مساحة 100 متر. 

كما تم إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية ببندر بتلا خارج الحيز العمراني عبارة عن حصيرة خرسانية على مساحة 30 مترًا وكشك من الخشب وقوائم حديد على مساحه 20 مترًا وسور حديد بمساحة 200 متر.

كما تم رصد حالة شروع في بناء مخالف لصب سقف دور ثاني علوي خارج الحيز العمرانى ومصادرة مواد البناء، وتم اتخاذ الإجراء ات القانونية حيال المخالف ومصادرة الأخشاب والحديد.

حملات مكثفة لإزالة التعديات

وفي بركة السبع، تم تنفيذ إزالة فورية على الأرض الزراعية بناحية الروضة حوض القبلي على مساحة ١٢٠ مترًا عبارة عن تعدٍ بالطوب الأبيض وسقف خشب وبوص، وجارٍ المتابعة الدقيقة لحالات التعدي المخالف حفاظًا على الرقعة الزراعية. 

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة اليقظة التامة خلال إجازة العيد والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة بالمخالفة للقانون والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين واستمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفوري لغرفة العمليات المركزية  بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حفاظًا على الصالح العام.

كما وجَّه المحافظ بتكثيف حملات المرور الميداني للتعامل اللحظي حيال المخالفات التي ترصدها وحدة المتغيرات المكانية  والتصدي للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء بكافة مراكز ومدن المحافظة.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية رصد المتغيرات المكانية الإزالات الفورية إجازة عيد الفطر المبارك

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