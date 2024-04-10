"صحة المنوفية" تتابع انتشار الفرق الطبية والعيادات المتنقلة بالمحافظة

تابعت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، العمل في أول أيام عيد الفطر حيث تأكدت من انتشار الفرق الطبية والعيادات المتنقلة أمام المساجد وبالميادين ومراكز الشباب وأماكن التجمعات بالمحافظة، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بعد صلاة عيد الفطر المبارك، من خلال المبادرات الرئاسية الصحية، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي على المواطنين في بعض التخصصات الطبية، مع تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية من خلال فرق التثقيف الصحي، والتواصل المجتمعي، وفقًا لخطة وزارة الصحة والسكان.

كما تابعت توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والاطمئنان على انتظام العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمنوفية، وتم التأكد من سلامة الأجهزة الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالطوارئ بجميع المستشفيات.

وتم عقد الاجتماع بحضور الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية والدكتور أحمد زكريا مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات ومديري الإدارات الطبية المعنية بالمديرية.