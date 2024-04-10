مطران المنوفية ورئيس جامعتها يهنئون المحافظ بعيد الفطر المبارك

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، الأنبا بنيامين، مطران المنوفية والوفد المرافق له، والقس رأفت لوقا ممثل الطائفة الإنجيلية بالمنوفية وراعي الكنيسة الإنجيلية بشبين الكوم وبركة السبع، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقدم الآباء القساوسة خالص التهاني القلبية للمحافظ وشعب المنوفية وكافة القيادات التنفيذية، مؤكدينأن تلك الزيارات واللقاءات المتبادلة في كافة المناسبات الدينية والاجتماعية إنما تعكس وحدة الصف وروح المحبة والإخوة بين عنصري الأمة مسلميها ومسيحيها في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مثمنين جهود محافظ المنوفية المبذولة في تبني وتنفيذ العديد من الخطط التنموية والخدمية بشتى القطاعات الحيوية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، فضلًا عن تقديم أوجه الدعم اللازم والتواصل المباشر مع كافة فئات المجتمع.

ومن جهته، أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بتلك الزيارة والتى تبرهن على عراقة وأصالة هذا الشعب العظيم وتقديره لقيم المواطنة، باعتبار أن الجميع شركاء فى هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتآخي والتراحم.

وفي ذات السياق، استقبل محافظ المنوفية الأستاذ الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، ووفد الدعوة السلفية ووفد مديرية أوقاف المنوفية برئاسة الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة،.

وقدم وفود المهنئين أرق التهاني القلبية لمحافظ المنوفية بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنين دوام التقدم والرقي لمصرنا الحبيبة وأن يديم الله الوحدة بين أبناء مصر، مثمنين مجهودات المحافظ الميدانية لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بأرجاء المحافظة ووضع أولويات المواطن المنوفى نصب عينيه وتقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم.

ومن جهته، رحب محافظ المنوفية بجموع المهنئين، معربًا عن سعادته وتقديره لجميع الوفود، مؤكدًا اعتزازه ومدى سعادته بتواجده وسط أبناء شعب المحافظة العظيم.