محافظ المنوفية يلتقى عمال النظافة بمكتبه للتهنئة بعيد الفطر المبارك

التقى صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعمال النظافة بمكتبه عقب صلاة عيد الفطر المبارك لتهنئتهم بالعيد، وقام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية وكحك العيد عليهم، وذلك لمشاركتهم فرحتهم بعيد الفطر وإدخال البهجة والسرور الي قلوبهم، حضر اللقاء نائبه الاستاذ محمد موسي والنائب وفيق عزت عضو مجلس النواب.

وقدم محافظ المنوفية التهنئة لجميع عمال النظافة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيدًا بدورهم الحيوي في النهوض بقطاع تحسين البيئة وإظهار الرونق الحضاري والجمالي، موجها بتكثيف جهود النظافة خلال أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد أصدر توجيهات مشددة برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية لاستقبال عيد الفطر، وتفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة وربطها بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالديوان العام لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها تيسيرا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.

وكان قد استقبل امس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وفد الكاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بقويسنا برئاسة الأب برنابا فانوس وكيل بطريرك وراعي كاتدرائية العذراء مريم، الأب جروج وديع كنيسة ماري جرجس بأشمون، بحضور اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقدم وفد الأخوة الأقباط أرق التهانى لمحافظ المنوفية احتفالًا بالعيد، متمنين له دوام التقدم والرقي والاستقرار للبلاد، وأن يديم الله الوحدة بين أبناء مصر، مشيدين بالدور الحيوي الذي يقوم به المحافظ لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، فضلًا عن حرصه الدائم والتواصل الفعال مع أبناء شعب المنوفية لتقديم الدعم اللازم لهم.

وأعرب محافظ المنوفية عن سعادته وتقديره لوفد الكنائس، مشيرًا إلى أن المناسبات والأعياد تعكس دائمًا مدى قوة وترابط العلاقات بين كافة أطياف الشعب المصري، كما أكد على عراقة وأصالة هذا الشعب وتقديره لقيمة المواطنة من أجل رفعة هذا الوطن وإعلاء شأنه في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.