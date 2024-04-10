محافظ المنوفية مهنئا مصابي غزة بالعيد: كل الإمكانيات في خدمتكم

زار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، الأسر الفلسطينية المتواجدة بمستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمى والكبد بشبين الكوم أول أيام عيد الفطر المبارك، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية الطبية اللازمة لهم وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك.

وخلال زيارته، اطمأن محافظ المنوفية على الحالة الصحية للأسر الفلسطينية المتواجدة بالمستشفى أثناء تلقيهم العلاج، وحرص بنفسه على تبادل الأحاديث معهم متمنيا لهم الشفاء العاجل وعودتهم إلى ديارهم بصحة وسلامة، وقدم محافظ المنوفية عيدية وكحك العيد للأطفال والأسر الفلسطينية دعما لهم موجها بإعداد برنامج ترفيهي للأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم مؤكدا أنهم في بلدهم الثاني مصر، مكلفا بتوفير سبل أوجه الرعاية اللازمة وكافة احتياجاتهم من الخدمات الطبية بمختلف التخصصات المطلوبة تضامنا مع أشقائنا الفلسطينيين.

ومن جهته، أكد محافظ المنوفية تسخير كل الإمكانيات والمتطلبات لضيوفنا من الأشقاء الفلسطينيين والعمل على توفير احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم كافة حتى عودتهم سالمين، بما يعكس نهج الدولة المصرية والتزامها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهونها.

كما قدم محافظ المنوفية التهنئة لجميع الأطقم الطبية والتمريض وعمال النظافة بعيد الفطر المبارك، وقدم كحك العيد لعمال المستشفى تقديرا لجهودهم.

فيما أعرب المصابون من أشقائنا الفلسطينيين عن شكرهم إلى مصر قيادة وحكومة وشعبا وإلى الطواقم الطبية المصرية، على ما وجدوه في مصر من رعاية أخوية خففت معاناتهم.