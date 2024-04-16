الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مؤتمر أنشيلوتي: لن أستخدم السحر أمام السيتي.. وهالاند أفضل مهاجم في العالم

أنشيلوتي
أنشيلوتي

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أن فريقه سيدخل بشكل مغايرعن مباراة إياب العام الماضي أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع ريال مدريد للانتقام من الهزيمة المذلة التي تعرض لها في مباراة الموسم الماضي أمام السيتي، وتحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل العبور للدور نصف النهائي ومواصلة مشواره نحو تحقيق اللقب الـ15 له في تاريخه، خاصة بعد الأداء الجيد الذي قدمه الفريق في مباراة الذهاب.
 

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي اليوم: “كرة القدم دائمًا ملك للاعبين شهدت مباراة الذهاب مواجهة تنافسية وممتعة للغاية، اللاعبون سيكونوا الأبطال غدًا”.

وأضاف: “نحن نفكر في الغد، لا أكثر، تنافس وقاتل وكن واثقًا مباراة الذهاب كانت متكافئة، وكانت النتيجة متكافئة وهناك 90 دقيقة أخرى يمكن أن يحدث فيها أي شيء، لدينا الثقة للخوض في ذلك”.

وتابع عند سؤاله عن هالاند ومستواه: “إذا تحدثنا عن الأفراد، فهو يظل أحد أخطر لاعبي مانشستر سيتي، حقيقة أنه لم يظهر في مباراة الذهاب يعود الفضل فيها إلى الدفاع، لكنه يمكن أن يكون أفضل قلب هجوم في العالم وسيظل دائمًا خطيرًا”.

وأتم: " نحن نعرف بعضنا البعض جيدًا لا تقلق، لن أمارس السحر غدًا".

 

 

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