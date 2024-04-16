الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تصاعد أعمال العنف والدمار لقوات الاحتلال فى مخيم النصيرات

مخيم النصيرات
مخيم النصيرات

شهد اليوم الثلاثاء، تصاعدًا في الأحداث المأساوية، في مخيم النصيرات، جنوبي مدينة غزة، بإطلاق قناصة الاحتلال النار على المدنيين في محيط جسر وادي غزة على المخيم الجديد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى.

كما استهدفت قناصة الاحتلال، مأذنة مسجد القسام وسط المخيم بثلاث قذائف مدفعية، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

ارتفاع عدد الضحايا في مستشفى العودة 

فيما زادت الضحايا والجرحى في مستشفى العودة بالنصيرات إلى 4 شهداء و40 إصابة جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي. 

وتم تسجيل ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى جراء استهداف منزل عائلة زملط، محيط مسجد القدس في المخيم الجديد، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

txt

مدير مستشفى العودة يكشف لـ"الدستور" تطورات الأوضاع والوضع الحالى بمجمع الشفاء

إضافة إلى استهداف المدفعية المنازل السكنية والبنية التحتية، حيث تم قصف عمارة الشريف في أرض المفتي وتدمير الطوابق الأخيرة لبرج فايد وبرج حرز الله.

كما لم تسلم المناطق السكنية من الهجمات، حيث تم استهداف منازل عائلات أبوأمونة وأبورحمة، وتضرر المنازل المجاورة، وتسجيل شهيدين وإصابات في قصف منزل لعائلة سكني بالمخيم الجديد.

ولم تتوقف مسيرات الاحتلال، حيث تم إطلاق النار على كل متحرك داخل المخيم، واستهداف منزل سكني في بلوك "C" بالمخيم، ما أدى إلى وقوع إصابات جديدة بين المدنيين.

النصيرات جنوبي غزة الاحتلال تصاعد العنف مستشفى العودة

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات أمريكية اشتبكت بنجاح مع طائرتين مسيرتين فى مناطق الحوثيين

العين فلقت الحجر.. نهاية مأساوية للبلوجرز محمد وسارة (فيديوجراف)

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة طوباس الفلسطينية

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

صور

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية

حركة إسرائيلية: تشكيل بن غفير وحدة شرطية لقمع الضفة الغربية "خطوة فاشية"