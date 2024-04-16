تصاعد أعمال العنف والدمار لقوات الاحتلال فى مخيم النصيرات

شهد اليوم الثلاثاء، تصاعدًا في الأحداث المأساوية، في مخيم النصيرات، جنوبي مدينة غزة، بإطلاق قناصة الاحتلال النار على المدنيين في محيط جسر وادي غزة على المخيم الجديد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى.

كما استهدفت قناصة الاحتلال، مأذنة مسجد القسام وسط المخيم بثلاث قذائف مدفعية، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

ارتفاع عدد الضحايا في مستشفى العودة

فيما زادت الضحايا والجرحى في مستشفى العودة بالنصيرات إلى 4 شهداء و40 إصابة جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي.

وتم تسجيل ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى جراء استهداف منزل عائلة زملط، محيط مسجد القدس في المخيم الجديد، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

إضافة إلى استهداف المدفعية المنازل السكنية والبنية التحتية، حيث تم قصف عمارة الشريف في أرض المفتي وتدمير الطوابق الأخيرة لبرج فايد وبرج حرز الله.

كما لم تسلم المناطق السكنية من الهجمات، حيث تم استهداف منازل عائلات أبوأمونة وأبورحمة، وتضرر المنازل المجاورة، وتسجيل شهيدين وإصابات في قصف منزل لعائلة سكني بالمخيم الجديد.

ولم تتوقف مسيرات الاحتلال، حيث تم إطلاق النار على كل متحرك داخل المخيم، واستهداف منزل سكني في بلوك "C" بالمخيم، ما أدى إلى وقوع إصابات جديدة بين المدنيين.