بعد غيابه عن لقاء ليفركوزن.. بريمن يقرر إيقاف نابي كيتا لنهاية الموسم

قرر نادي فيردر بريمن الألماني اليوم الثلاثاء إيقاف لاعب وسطه الغيني الدولي نابي كيتا حتى نهاية الموسم مع فرض غرامة مالية كبيرة بحقه بعدما رفض ركوب حافلة الفريق قبل مواجهة باير ليفركوزن أمس الأول الأحد.

ولم يشارك كيتا لاعب ليفربول السابق في المباراة التي خسرها بريمن أمام باير ليفركوزن بخمسة أهداف دون رد، وهي النتيجة التي ترتب عليها تتويج ليفركوزن بلقب البوندسليجا للمرة الأولى في تاريخه.



وبحسب بريمن رفض كيتا ركوب حافلة الفريق المتجهة لملعب المباراة وفضل الذهاب إلى منزله بعد علمه باستبعاده من التشكيل الأساسي للمباراة. وذكر بريمن في بيان اليوم الثلاثاء "فيردر بريمن قرر إيقاف نابي كيتا حتى نهاية الموسم مع فرض غرامة مالية كبيرة بحقه".



وأضاف البيان: "لن يتدرب مع الفريق أو يدخل غرفة خلع ملابس الفريق الأول". من جانبه قال كليمنس فريتز مدير قطاع كرة القدم في فيردر بريمن "كنادي لن نتهاون مع سلوك نابي".



وأضاف "لقد أحبط زملائه في وقت صعب يحيط بمسيرتنا الحالية وباللاعبين المتاحين للمشاركة، ووضع مصلحته الخاصة فوق مصلحة الفريق، لا يمكن ان نسمح بذلك".



وختم بالقول "في هذه المرحلة من الموسم نحن في حاجة إلى التركيز على المباريات المتبقية وتكاتف الفريق سويا، لهذا لم يكن لدينا خيار".