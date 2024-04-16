الشوط الأول: الحرس يتعادل مع غزل المحلة ودجلة يتقدم على طنطا

انتهى الشوط الأول من مباراة حرس الحدود وغزل المحلة المقامة بملعب حرس الحدود بالإسكندرية في الأسبوع السادس لمجموعة الصعود في دوري المحترفين بالتعادل بهدف لكل منهما وتقدم حرس الحدود بهدف سجله محمود أبوجودة في الدقيقة الثامنة وتعادل محمد جابر لغزل المحلة من ركلة جزاء في الدقيقة 23.

حرس الحدود كان الأفضل في الشوط الأول وفي الدقيقة السابعة مررأحمد شديد قناوي كرة عرضية من الجانب الأيسر أبعده كاستيلو ووصلت إلى محمود أبوجودة الذي سددها من لمسة واحدة وأخطاها حارس غزل المحلة ليتقدم حرس الحدود بهدف.

في الدقيقة 18 مرر مؤمن عوض كرة عرضية من ركلة ركنية أخطأها حارس غزل المحلة وارتدت من القائم الأيمن وأبعدها الدفاع.

دخل غزل المحلة أجواء المباراة بعد مرور 20 دقيقة وفي الدقيقة 23 مرر محمد جابر الكرة إلى أحمد رفعت ريفو داخل منطقة الجزاء تعرض للإعاقة من عبدالله محمود واحتسب الحكم محمد طه ركلة جزاء تصدى لها محمد جابر وسجل هدف التعادل لغزل المحلة.

وتوالت أخطاء محمود الحضري حارس غزل المحلة وفشل في تقدير الكرة التي سددها محمد النجيلي برأسه ولحسن حظه ارتدت من العارضة وأبعدها الدفاع.

بدأ حرس الحدود الشوط الأول بتشكيل مكون من كريم عماد في حراسة المرمى ومؤمن عوض وعبدالله محمود وإبراهيم القاضي وأحمد شديد قناوي في الدفاع ومحمد مصطفى ومصطفى جمال وحامد خالد الجابري ومحمود أبوجودة في الوسط ومحمد النجيلي ومحمود ممدوح في الهجوم

وبدأ غزل المحلة الشوط الأول بتشكيل مكون من محمود الحضري في حراسة المرمى وبسام وليد وأحمد كاستيلو وعمرو الجزار ويحيى زكريا في الدفاع ومحمد جابر ومحمود عبد العزيز وإسلام مجدي وأحمد رفعت ريفو في الوسط وعبده يحيى وأسامة خليل في الهجوم.

وفي ملعب الأسيوطي سبورت انتهى الشوط الأول من مباراة لافيينا والسكة الحديد بالتعادل 1-1 وتقدم السكة الحديد في الدقيقة 37 بهدف سجله محمد جبس مدافع لافيينا في مرمى فريقه وتعادل لافيينا عن طريق أديدامولا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي طنطا انتهى الشوط الأول من مباراة طنطا ووادي دجلة بتقدم وادي دجلة بهدف سجله يوسف أويا في الدقيقة 44.

وفي الإسماعيلية انتهى الشوط الأول من مباراة القناة وبروكسي بالتعادل بدون أهداف.